El transporte pesado anunció el repliegue de sus unidades a partir del lunes y una marcha de protesta en rechazo al incremento del precio del diésel. Álvaro Ayllón, presidente de Cadetran, informó que la determinación fue asumida por el sector ante el aumento de los costos de operación y exigió al Gobierno la derogación o reformulación del decreto que establece el nuevo mecanismo de precios de los carburantes.

"Nosotros hemos pedido la derogación del decreto, ya que está mal hecho, mal formulado, nos ha generado una distorsión total en el costo del combustible", manifestó Ayllón.

El dirigente cuestionó que el precio del diésel en Bolivia supere los valores de otros mercados de la región e incluso mencionó a Miami como referencia. Sostuvo que los transportistas tienen recursos limitados y no pueden absorber nuevos incrementos sin afectar las tarifas de los servicios de carga.

Más de 30.000 camiones se sumarían a la medida

Ayllón indicó que el transporte pesado representa más de 30.000 camiones y señaló que esperan que las organizaciones del sector en los diferentes departamentos se sumen a las medidas de presión.

"El transporte pesado somos más de 30.000 camiones y evidentemente eso es a nivel departamental. Esperamos que todos los transportistas asuman su responsabilidad y a nivel nacional también están asumiendo distintos tipos de medidas", afirmó.

Asimismo, confirmó que la protesta se desarrollará en coordinación con otras organizaciones del transporte, que también cuestionan el incremento del combustible.

Exigen mantener el diésel en Bs 17,95

El principal pedido del sector es que se reformule el mecanismo de fijación de precios y se restablezca el costo de Bs 17,95 por litro, monto que los transportistas ya habían incorporado a sus estructuras económicas.

"Que se mantenga el precio del combustible en 17,95. Es un precio alto, pero finalmente lo hemos aceptado y de acuerdo a ese monto estamos tratando de acomodar la economía", sostuvo.

El dirigente aclaró que su propuesta no implica retornar a la subvención, sino establecer una fórmula que considere el precio de compra del combustible en origen y los costos logísticos, tomando como referencia los valores de otros países sudamericanos.

En ese sentido, cuestionó que el Gobierno hable de subvención cuando, según sus cálculos, el costo del diésel sin impuestos se encuentra alrededor de Bs 15 por litro.

Piden transparentar los costos de importación

El presidente de CADETRAN también solicitó al Gobierno transparentar el precio de compra del diésel en origen y explicar cómo se calcula la nueva fórmula de comercialización.

Señaló que, según la información que maneja el sector, el combustible adquirido en países de la región tendría un costo promedio de Bs 15, por lo que considera que Bolivia no debería asumir precios superiores sin una explicación sobre los gastos adicionales.

Además, planteó eliminar el IVA y el IT de la comercialización para reducir los costos que enfrenta el transporte pesado.