Tras enfrentamientos, reactivan bloqueos en la avenida Juan Pablo II de El Alto

La ciudad de El Alto vivió una jornada de alta tensión que derivó en una fuerte gasificación policial sobre la avenida Juan Pablo II. Los disturbios dejaron un panorama desolador en las calles, donde se evidencian los restos de fogatas y la quema de diversos objetos por parte de los manifestantes.

Los daños materiales son evidentes en varias viviendas e inmuebles de esta ruta, los cuales resultaron afectados por el impacto de petardos y el lanzamiento de piedras que provocaron la rotura de vidrios.

Según reportes, algunos bloqueos se reinstalaron en la intersección de la avenida La Paz, en los predios de la Universidad Pública de El Alto y en el sector de Río Seco, obligando a los conductores a tomar rutas alternas y calles aledañas superiores para poder circular.

Ante la falta de transporte público y privado por la vía principal, la población se ve obligada a movilizarse a pie o en bicicletas para poder llegar a sus destinos individuales en medio del rastro que dejaron los enfrentamientos.

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