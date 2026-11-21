Tres personas fueron arrestadas durante un operativo policial en la avenida Satélite de la ciudad de El Alto, luego de ser sorprendidas circulando en dos motocicletas que presentaban irregularidades en sus placas de identificación.

El operativo se realizó aproximadamente a las 17:30 de este viernes, después de que vecinos de Ciudad Satélite denunciaran, mediante redes sociales y ante la Policía, la presencia de presuntos motochorros que estarían generando inseguridad en la zona.

El coronel Coca informó que se desplegó personal policial de civil y uniformado en diferentes puntos identificados como sectores de actividad delincuencial, lo que permitió interceptar los dos motorizados y a sus ocupantes.

Dos motocicletas circulaban con los mismos números de placa

Durante la intervención, los efectivos verificaron que ambas motocicletas presentaban los mismos caracteres alfanuméricos en sus placas de identificación. Además, llamó la atención que las placas habrían sido elaboradas de manera artesanal.

Según el jefe policial, una de las motocicletas tenía correspondencia con la placa que utilizaba, mientras que la otra era indocumentada.

Ante estas irregularidades, los vehículos fueron sometidos a una verificación mediante la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

Investigarán posible vínculo con los motochorros

El coronel Coca señaló que las tres personas fueron arrestadas inicialmente y serán remitidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que se investiguen los presuntos delitos de utilización de placas falsas, falsificación de marcas y contraseñas y falsedad material.

Asimismo, indicó que se analizarán las imágenes de cámaras de seguridad y los registros proporcionados por los vecinos para establecer si las motocicletas estarían relacionadas con los robos de celulares denunciados en Ciudad Satélite.

La Policía no descarta que los vehículos hayan sido utilizados por los denominados motochorros que operan en distintos sectores de la urbe alteña.

Verificarán antecedentes y procedencia de los sospechosos

La autoridad policial también informó que se realizarán consultas ante Interpol para verificar si los involucrados registran antecedentes o ingresos anteriores al país.

De igual manera, se solicitará información a Migración para establecer por qué puntos fronterizos ingresaron y si lo hicieron de manera legal.

Mientras tanto, las tres personas permanecen bajo custodia policial y el caso será puesto en conocimiento del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.