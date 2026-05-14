Vecinos de Viacha se declaran en emergencia por bloqueos y desabastecimiento

Dirigentes y vecinos del Distrito 2 de Viacha se declararon en estado de emergencia tras un ampliado vecinal realizado con la participación de representantes de las 44 juntas vecinales del sector.

Durante el encuentro, los dirigentes señalaron que la población atraviesa una situación crítica debido a los bloqueos y al desabastecimiento que afecta al municipio.

“Viacha está totalmente encapsulado, no hay carne, no hay movilidades, estamos realmente muy mal”, afirmó el presidente distrital durante la lectura del pronunciamiento.

Los vecinos aclararon que no rechazan las movilizaciones sociales, pero señalaron que están en contra de las políticas del Gobierno y de las consecuencias que actualmente afectan a la población.

“Exigimos a los sectores movilizados y bloqueadores que asistan de manera inmediata a una mesa de diálogo para encontrar una solución pacífica y democrática, priorizando el bienestar del pueblo boliviano”, indicó uno de los representantes del sector.

Respeto a necesidades básicas de la población

Asimismo, demandaron que se respete el libre tránsito de ambulancias, pacientes y personal de salud, garantizando el acceso al hospital de segundo nivel de Viacha y a los servicios médicos.

Los vecinos también solicitaron a la Intendencia Municipal realizar controles permanentes en mercados y centros de abasto para evitar el agio y la especulación de productos de la canasta familiar.

Además, pidieron al Gobierno Autónomo Municipal gestionar acciones urgentes para asegurar el abastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos básicos para la población.

En relación al transporte, los dirigentes exhortaron a los choferes a no incrementar los pasajes aprovechando la situación de conflicto.

Finalmente, los representantes vecinales ratificaron su estado de emergencia y advirtieron que continuarán vigilantes ante el desarrollo del conflicto y sus efectos sobre la población.

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