William Bascopé: “La gente quiere soluciones económicas y ver a alguien en la cárcel”

El abogado constitucionalista y analista político William Bascopé realizó una evaluación del Encuentro Nacional desarrollado en Cochabamba y señaló que, más allá del debate político e institucional, la prioridad del país sigue siendo resolver la crisis económica y la conflictividad social.

Durante una entrevista brindada desde La Paz, Bascopé sostuvo que uno de los principales focos de tensión continúa siendo la conflictividad social y los bloqueos. “Acá en La Paz por lo menos estamos rodeados ya de los bloqueos”, señaló, al referirse al clima de presión que vive el país.

El analista remarcó que la población está concentrada en la situación económica y en la falta de respuestas concretas.

"Hay dos cosas que quiere la gente en este momento y es dinero”, expresó, al explicar que la ciudadanía demanda liquidez, empleo y movimiento económico. Añadió que cuando existe circulante, “hay trabajo, hay producción, hay exportación y el bolsillo del boliviano está tranquilo”.

Asimismo, cuestionó la forma en que el Ejecutivo manejó recientes controversias vinculadas al abastecimiento de combustibles. “No está sabiendo de alguna forma defenderse respecto al tema de la gasolina contaminada”, manifestó, indicando que ese caso y la escasez de diésel profundizaron el malestar ciudadano.

En relación al paquete de leyes anunciado tras la reunión nacional, Bascopé consideró que se trata de una propuesta relevante.

“Me parece bastante importante respecto al tema de energía, el tema de hidrocarburos, de inversiones, el tema de seguridad, el tema de justicia”, dijo, aunque aclaró que ahora será clave observar si el Legislativo acompaña esas iniciativas.

Sobre una eventual reforma constitucional, el jurista señaló que el debate puede ser positivo, pero recordó que se trata de un camino extenso. “Eso es un trámite bastante tedioso y largo”, sostuvo, al mencionar que cualquier modificación requeriría consensos políticos amplios.

Finalmente, insistió en que la población también espera sanciones por presuntas irregularidades. “La gente quiere soluciones económicas y quiere ver a alguien metido en la cárcel”, afirmó. Cerró señalando que Bolivia necesita “tranquilidad, soluciones, gasolina, diésel y dinero circulante”.

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