“Yo les perdono”: don Luciano conmovió tras sufrir robo en medio de disturbios

Don Luciano Mamani Quispe, conocido por décadas como “Brillo”, volvió este viernes a su puesto de trabajo en puertas de la Fiscalía de La Paz, luego de haber sufrido el robo de sus ganancias diarias durante los enfrentamientos registrados en el centro paceño.

El lustrabotas de 78 años relató que tuvo que abandonar momentáneamente su lugar de trabajo para resguardarse de los gases lacrimógenos. En ese momento, una persona aprovechó el caos para sustraer una caja con aproximadamente 50 bolivianos en monedas, producto de toda una jornada laboral.

“Yo les perdono, que aprendan a respetar”, expresó don Luciano al recordar el hecho.

Además del robo, el adulto mayor denunció que algunos movilizados intentaron llevarse parte de su puesto para usarlo como barricada durante los disturbios.

Don Luciano trabaja desde los 13 años como lustrabotas y desde hace más de cinco décadas se instala en la calle Potosí, cerca de la Fiscalía. Gracias a ese oficio logró sacar adelante a sus tres hijos, hoy profesionales.

La historia generó solidaridad entre vecinos y ciudadanos que se acercaron a brindarle ayuda económica y muestras de apoyo. Incluso, una empresa anunció que reparará su puesto y repondrá el dinero sustraído.

Pese al mal momento vivido, “Brillo” retomó sus labores con la misma sonrisa que lo caracteriza y agradeció el respaldo recibido por parte de la población paceña.



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