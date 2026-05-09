Akly asegura que “malos funcionarios” ocultaron información sobre la gasolina

En el marco de la comisión de investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la problemática de la mala calidad de la gasolina, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, se refirió al Decreto Supremo 4718, emitido en mayo de 2022, que establece el Reglamento de Calidad de Carburantes en el país.

La norma fija los parámetros técnicos que deben cumplir los combustibles como gasolina, diésel y GLP para su importación y comercialización, incluyendo límites para componentes como manganeso, azufre, oxígeno y gomas. Entre estos, se autoriza hasta 18 mg de manganeso por litro y hasta 5 mg de gomas por cada 100 ml en gasolinas.

Según la exautoridad, dentro de un “diagnóstico técnico” realizado en su gestión se habrían identificado hallazgos vinculados a la modificación de estas especificaciones, lo que —a su criterio— habría incidido en la estabilidad del combustible.

“Se identificó que la modificación de parámetros y otros que no se incluyeron aceleran la oxidación del producto”, afirmó, señalando que este fenómeno se habría producido en un contexto de priorización del abastecimiento interno.

Explicó que en aquel año de alta demanda el combustible ingresaba y era despachado rápidamente al mercado, lo que no generaba un proceso significativo de oxidación.

Sin embargo, sostuvo que los cambios normativos y condiciones de almacenamiento posteriores habrían contribuido a la desestabilización del producto.

“Bolivia estaba en una situación en la cual no se podía comprar productos... todo el que ingresaba se despachaba rápidamente al mercado, por eso no se generaba el fenómeno de oxidación de manera tan directa”, declaró.

Akly sostuvo que la situación era de conocimiento interno en niveles técnicos, pero que la información no fue compartida.

“Todo eso salió dentro del diagnóstico, entendemos que hubieron malos funcionarios públicos que conocían esta situación y no la comentaron dentro de mi gestión... nosotros siempre hablamos de un boicot y eso se basa por malos funcionarios”, declaró.

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