"No estoy prófugo, no he huido": Akly afirma que retorna al país este domingo

El expresidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, se pronunció en el programa Que No Me Pierda, sobre los cuestionamientos relacionados con su salida del territorio nacional.

Esto se da tras la información difundida por el Ministerio de Gobierno respecto a una presunta vulneración de la Ley N.º 1352 de Permanencia Obligatoria en el país para exautoridades del nivel central del Estado.

La normativa vigente establece que las autoridades que concluyen funciones deben permanecer en el país por un periodo de seis meses, con el objetivo de garantizar su disponibilidad ante posibles procesos de fiscalización, auditorías o requerimientos de información derivados de su gestión pública.

Akly aseguró que su salida del país responde a un viaje de carácter familiar y particular, y sostuvo que ha cumplido con todas las convocatorias de las autoridades durante su gestión pública.

“Hay muchos temas que se han tergiversado. En relación a este viaje, es de carácter familiar. Siempre he asistido a todas las convocatorias y no tengo ninguna situación legal específica”, afirmó.

Asimismo, aclaró que actualmente no se encuentra imputado ni denunciado, y que participa en procesos de investigación en calidad de testigo.

El expresidente de YPFB rechazó cualquier versión que sugiera una evasión de la justicia. “No estoy prófugo, no he huido, no me estoy escondiendo. Siempre he actuado de buena fe, de manera transparente”, manifestó.

También indicó que realizó su salida del país cumpliendo los procedimientos migratorios correspondientes y precisó que viajó el 25 de abril, luego de haber presentado su renuncia al cargo el 30 de marzo.

Akly confirmó que tiene previsto retornar a Bolivia este domingo 10 de mayo y aseguró que ya cuenta con su pasaje de regreso. Reiteró además su disposición a presentarse ante cualquier citación o requerimiento de las autoridades competentes.

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