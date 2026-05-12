Alcaldía busca blindar sistema de recaudaciones para evitar nuevas manipulaciones

La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra intervino la Dirección de Recaudaciones ubicada en la Quinta Municipal tras denuncias de presuntas irregularidades en el sistema de cobro de impuestos.

La medida fue ejecutada en el inicio de la segunda semana de gestión del alcalde Manuel Saavedra, con el objetivo de reforzar el control interno y evitar posibles hechos de corrupción.

El secretario municipal de Administración y Finanzas, Carlos Schlink, informó que el personal que se encontraba en funciones fue retirado temporalmente para su evaluación en Recursos Humanos. Además explicó que la intervención responde a indicios de manipulación del sistema de recaudaciones.

“Hubo manipulación malintencionada por parte de muchos funcionarios que fueron creados sus perfiles para poder manipular y perforar el sistema”, afirmó, al referirse al sistema RUAT y a posibles irregularidades en la liquidación de impuestos.

El funcionario sostuvo que la diferencia en los ingresos municipales no tiene una explicación técnica. “Es imposible, totalmente imposible que la recaudación se caiga en un 40% si no nos encontramos en una época de crisis”, indicó, al comparar las recaudaciones actuales que apenas llegaron a los 800 millones de bolivianos cuando años antes se superaban los 1.100 millones.

Según la Alcaldía, el sistema de pago en línea de impuestos continúa habilitado, mientras que la atención presencial en ventanilla fue suspendida temporalmente.

“El sistema funciona, si alguien quiere pagar en línea lo puede hacer”, explicó Schlink, aclarando que solo se restringió el acceso físico a las oficinas donde se generaban las liquidaciones.

La intervención incluye el retiro de permisos y perfiles de usuarios dentro del sistema, con el fin de evitar nuevas manipulaciones. “Se clausuraron todos los usuarios que tenían alguna operatividad para manipular el sistema”, sostuvo la autoridad municipal.

Schlink anunció que se realizará un cruce de información y una auditoría interna para identificar a los responsables.

Finalmente, la Alcaldía prevé restablecer la atención en los próximos días, una vez concluida la reorganización del personal y la implementación de nuevos controles. Mientras tanto, se pidió paciencia a la población debido al proceso de transición administrativa.

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