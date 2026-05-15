Autopsia revela brutalidad en el asesinato de dos brasileños en Pando

La tranquilidad del barrio Castañal en Cobija se vio interrumpida este jueves tras el hallazgo de los cuerpos de Breno Oliveira Tessinari de Sousa y Carlos Eduardo Amaral Brizola, ambos de 25 años. El fiscal de Pando, José Luis Quispe, confirmó que las víctimas presentaban signos claros de una ejecución violenta en una zona de difícil vigilancia.

“Hemos convocado al Ministerio Público, al IDIF y al equipo multidisciplinario a efectos de constituirnos hasta el lugar del hecho”, declaró la autoridad fiscal respecto a las primeras investigaciones.

Debido a que el escenario es una zona boscosa sin cámaras ni testigos, se presume que el crimen ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Hipótesis y detalles de la autopsia

De acuerdo a la autoridad, las investigaciones preliminares sugieren que el móvil del crimen está vinculado a conflictos entre grupos delictivos debido a la precisión del ataque.

“Nuestra principal hipótesis es el ajuste de cuentas”, señaló Quispe, añadiendo que los cuerpos fueron hallados cerca de un vehículo con placa brasilera.

Los exámenes forenses revelaron la brutalidad del ataque sufrido por los jóvenes extranjeros en suelo boliviano. “Han fallecido por muerte violenta; los centros nerviosos de la cabeza han sido afectados por un traumatismo craneoencefálico severo producido por los impactos de las balas”, detalló el fiscal.

Cooperación internacional y allanamientos

Dada la proximidad con el país vecino, las autoridades bolivianas han activado protocolos de colaboración para rastrear los antecedentes de los fallecidos. “Esta zona es fronteriza con una ciudad de Brasil y existe coordinación con la Policía de ese país”, afirmó Quispe, mientras los familiares ya gestionan el traslado de los restos.

Finalmente, el Ministerio Público ha iniciado una serie de allanamientos en los domicilios de las víctimas para encontrar pistas sobre los autores materiales. “Se ha debido secuestrar documentación y equipos electrónicos; durante el procesamiento con el investigador se va a extraer información”, concluyó el fiscal sobre el curso de la investigación.

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