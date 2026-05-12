Cámara Bolivia de Turismo: "Los bloqueos son una actividad delincuencial"

El panorama para el turismo en Bolivia se ha visto afectado debido a la recurrencia de medidas de presión que interrumpen el libre tránsito en el país. En este sentido, Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur), afirmó que “esto ha representado pérdidas para el tejido del turismo”.

Asimismo, indicó que esta situación afecta transversalmente a sectores como la gastronomía, hotelería, transporte e industrias culturales en todas las regiones del país. Según Ampuero, los bloqueadores actúan con plena conciencia del daño, coartando libertades y provocando que muchas familias bolivianas comiencen a pasar hambre.

Un daño profundo a la imagen internacional

También enfatizó en que la situación actual ha dejado a centenares de viajeros atrapados en las carreteras, imposibilitados de llegar a sus destinos o retornar a sus hogares. Ampuero advierte que, ante este escenario, los actores del sector se verán obligados a desaconsejar la llegada de visitantes extranjeros a territorio boliviano.

“El turista busca lugares tranquilos donde pueda transitar sin sobresaltos”, explicó al señalar que nadie elige un destino donde teme ser secuestrado en un camino.

La reciente alerta de la Embajada de Estados Unidos y otra embajadas, sobre la conmoción social en el país es calificada por Cabotur como un golpe lapidario para la industria.

Desafíos para la viabilidad del país

Ante esta situación, indicó que la persistencia de estos conflictos convierte al sector empresarial en una inversión de alto riesgo, dificultando el acceso a financiamiento y el crecimiento sostenido.

Ampuero fue enfático al declarar que “la política de bloquear por todo y por nada es una actividad realmente delincuencial y criminal”.

Para revertir esta tendencia, sugirió que Bolivia debe garantizar paz social y trabajar en políticas de cielos abiertos además de la facilitación migratoria que permitan atraer divisas. Si se logran estas condiciones, remarcó que el turismo podría triplicar sus ingresos, de lo contrario, miles de trabajadores deberán migrar en busca de mejores oportunidades.

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