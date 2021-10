Don Day no aceptó el saludo de Andrés

Cargando...

El retorno de Andrés Salvatierra a la casa de "El Poder del Amor" en Estambul , no solo fue motivo de sorpresas y alegría para los chicos y chicas del reality. Posterior a su llegada y encuentro con Mare que se torno algo intenso, ya en casa de los hombres, el primero en recibirlo con gran emoción fue Édgar, de ahí los demás participantes lo saludaron con abrazos.

Pero a simple vista a quien no le cayó bien volver a verlo, fue a Don Day, ya que cuando Sebastián lo saludó y le tocó el brazo, este recibió el rechazo del influencer que le dijo: "A mi no me toques".

Ante las cámaras Andrés dijo no estar ofendido por la actitud del ecuatoriano, pero que sí le dejaba ver mucho de la educación que tiene.