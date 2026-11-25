El Ministerio Público mantiene abierta la investigación contra el exasesor argentino Fernando Cerimedo por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y anunció que toda la documentación presentada por su defensa será sometida a pericias para establecer el origen de los recursos económicos que manejaba en Bolivia.

El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, informó que el proceso continúa su curso regular y que se realizaron diferentes requerimientos a instituciones, principalmente del ámbito financiero, con el propósito de reunir elementos que permitan esclarecer los movimientos económicos investigados.

"Es un caso también de naturaleza compleja. Ya se han realizado un montón de requerimientos a diferentes instituciones y sobre todo a temas financieros, así que está siguiendo su curso", explicó la autoridad.

Fiscalía analizará los descargos económicos de Cerimedo

Consultado sobre los argumentos de la defensa, que asegura haber presentado documentación para justificar los ingresos de Cerimedo mediante sus empresas y actividades internacionales, Quiroga sostuvo que esos documentos no pueden considerarse suficientes sin una evaluación técnica.

El fiscal indicó que toda la información deberá ser sometida a pericias para determinar si los ingresos declarados corresponden a los recursos económicos que el investigado manejaba en el país.

"Evidentemente, pero más allá de todo eso, todos estos documentos tienen que ser sujetos y objetos a pericias, a un tema técnico investigativo para poder determinar el origen principalmente de los recursos económicos y también cuáles han sido los fines que se tenían", manifestó.

En ese sentido, aseguró que el Ministerio Público continuará con la recolección de declaraciones testificales, requerimientos y otros actos investigativos antes de emitir un pronunciamiento sobre el caso.

Rechazaron apelación contra su detención preventiva

Quiroga también confirmó que la semana pasada se resolvió una apelación presentada por la defensa de Cerimedo, mediante la cual se buscaba revocar la detención preventiva. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional rechazó el recurso, por lo que el exasesor continuará con esa medida cautelar.

El fiscal señaló que el proceso avanza con normalidad y que el Ministerio Público se pronunciará conforme se cumplan los plazos y se obtengan los resultados de las investigaciones.