La Federación Departamental de Choferes de Chuquisaca anunció un paro indefinido movilizado con bloqueos en todo el departamento desde las 00:00 de este miércoles 25 de noviembre, en rechazo al incremento del precio del diésel establecido mediante el Decreto Supremo 5716.

La determinación fue asumida durante un ampliado departamental de emergencia, informó Teodoro Copa, secretario ejecutivo de la organización, quien confirmó que la medida involucrará a todas las modalidades del transporte.

El dirigente explicó que los bloqueos se instalarán en las principales arterias de la ciudad de Sucre, las provincias y las cuatro rutas de conexión con otros departamentos.

Exigen abrogación del Decreto Supremo 5716

Copa señaló que la principal demanda del sector es dejar sin efecto la normativa que establece el nuevo precio del combustible, debido al impacto que, según afirmó, genera en los costos operativos del transporte.

"Nosotros proponemos la abrogación de ese maldito Decreto 5716. Ese es el decreto que nos está afectando", manifestó.

El dirigente cuestionó que el Gobierno tenga la facultad de modificar los precios de los combustibles y sostuvo que el incremento agrava la situación económica de los transportistas y de la población.

Plantean reducir salarios de autoridades

Entre las determinaciones del ampliado también se encuentra una propuesta de rebaja de los sueldos y salarios de las autoridades del Órgano Ejecutivo, Legislativo, gobiernos departamentales y alcaldías.

Copa argumentó que la crisis económica afecta tanto al transporte como a la población en general, mientras que, según cuestionó, las autoridades mantienen ingresos elevados.

"Estamos determinando la rebaja de los sueldos y salarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, del Gobierno departamental y las alcaldías", sostuvo.

Cuestionan falta de inversión pública en Chuquisaca

El representante del transporte también cuestionó al Gobierno por los anuncios de ahorro económico tras la modificación de la política de subvención a los combustibles.

Aseguró que, pese a los compromisos gubernamentales de destinar esos recursos a la construcción de unidades educativas y hospitales, el sector no habría observado inversiones públicas de esa naturaleza en Chuquisaca.

Asimismo, manifestó que los transportistas continúan cumpliendo obligaciones relacionadas con tarifas diferenciadas para escolares, estudiantes y adultos mayores, por lo que considera que no pueden asumir nuevos costos sin respuestas del Ejecutivo.