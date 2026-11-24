La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este martes 24 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, con una recuperación hacia el cierre que impulsó el valor de venta por encima de los doce bolivianos.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 12,00 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

El dólar paralelo en Bolivia cerró el 24 de noviembre con una cotización de Bs 12,00 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó ajustes moderados entre la apertura, el mediodía y el cierre de las operaciones:

06:00 a.m.: La jornada inició sin brecha entre ambos indicadores, cotizándose la divisa en Bs 12,00 tanto para la compra como para la venta.

Mediodía: El indicador de compra retrocedió levemente hasta situarse en Bs 11,97 , mientras que el precio de venta escaló a Bs 12,02 .

Cierre de jornada: Ambos valores repuntaron hacia el final de la tarde, recuperando la compra su nivel matinal de Bs 12,00 y elevando la venta hasta los Bs 12,04.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,78 —tres centavos más respecto a los Bs 11,75 que rigieron el lunes—, manteniéndose por debajo de las cotizaciones de cierre registradas en el mercado paralelo informal.