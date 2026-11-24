El sector del Transporte Libre en Cochabamba se declaró en estado de emergencia tras la actualización del precio regulado del diésel oíl, que desde las 00:00 horas de este martes subió de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro, lo que representa un incremento de Bs 2,62 (14,6%). Ante el impacto en sus costos operativos, la dirigencia convocó a un ampliado departamental para este sábado en el municipio de Villa Tunari con el objetivo de definir las acciones a seguir.

El ejecutivo del Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, manifestó la sorpresa y preocupación de sus bases al conocer la nueva tarifa dispuesta por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), advirtiendo que el costo del carburante vuelve insostenible el mantenimiento de los pasajes y fletes actuales.

"Nosotros al desayunarnos esta mañana con nuevos precios en lo que es el carburante diésel, ya estimado entre 20 bolivianos, Bs 20,57, lo cual casi ya es inalcanzable para cubrir los costos de operación y que este no llega a cubrir las tarifas, ni los fletes que se hacen para prestar servicio con este carburante", declaró Ramos.

El dirigente explicó que, tras conocerse el ajuste, los representantes de distintos sectores del transporte sostuvieron una reunión de urgencia en la que determinaron asumir el estado de emergencia y llamar a una asamblea en el Trópico cochabambino.

"Lamentamos esta situación que estamos atravesando, que al momento por situaciones de emergencia se ha convocado una reunión con diferentes representantes de los sectores, quienes han argumentado entrar en estado de emergencia y hacer un llamado a un ampliado a nivel departamental que se va a llevar a cabo este día sábado en el municipio de Villa Tunari", señaló el ejecutivo.

El contexto del incremento

El reajuste de este 24 de noviembre responde a la aplicación del Decreto Supremo 5716, normativa que reemplazó el esquema de precio fijo por un mecanismo dinámico basado en el Precio de Paridad de Importación (PPI). Bajo este sistema, la ANH actualiza la tarifa del diésel cada vez que los costos internacionales y de logística varían en más de un 5%.

Con esta nueva cotización de Bs 20,57 por litro, el combustible acumula un encarecimiento cercano al 110% respecto a los Bs 9,80 que costaba antes de la eliminación de la subvención el pasado 19 de septiembre. La medida también ha generado rechazo en otros rubros estratégicos del país, como el sector agropecuario y las cooperativas mineras, que advierten un efecto dominó sobre los costos de producción y el abastecimiento.