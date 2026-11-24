Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos emitió un comunicado para aclarar tres aspectos relacionados con el abastecimiento, sus sistemas y la comercialización de combustibles.

La empresa estatal aseguró que dispone de los volúmenes necesarios para atender la demanda nacional de gasolina, diésel, Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gas Natural Vehicular (GNV).

En el documento, YPFB afirma que garantiza el abastecimiento normal y continuo de estos productos en el mercado interno.

Otro de los puntos del comunicado está relacionado con el funcionamiento de las plataformas informáticas utilizadas para sus operaciones.

YPFB informó que sus sistemas se encuentran operando con absoluta normalidad y que, por consiguiente, la comercialización de combustibles se desarrolla de manera continua.

Esta aclaración se produce después de que la empresa reportara dificultades informáticas relacionadas con un incidente ocurrido el sábado 21 de noviembre, que afectó temporalmente los procesos de facturación en estaciones de servicio.

En el tercer punto de su comunicado, la empresa se refirió a la comercialización de combustibles líquidos y al mecanismo para establecer sus precios.

YPFB señaló que continuará garantizando el suministro de carburantes, pero precisó que estos serán comercializados al precio que defina el ente regulador, de acuerdo con sus competencias.

Publicación YPFB.