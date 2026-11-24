El Tribunal Supremo Electoral (TSE) trabaja en la elaboración de un reglamento que permita fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de gobierno presentados por las organizaciones políticas, en atención a una sentencia constitucional que establece la necesidad de realizar este tipo de controles.

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que, si bien la normativa electoral contempla obligaciones para las organizaciones políticas, actualmente no establece con claridad qué instancia debe verificar el cumplimiento de los programas de gobierno ni en qué momento corresponde realizar esa evaluación.

"El Tribunal Supremo Electoral está trabajando en una reglamentación específica porque, si bien hay un mandato de la ley, no especifica cómo, no especifica qué instancia y no especifica en qué temporalidad", señaló.

Fiscalización se realizaría después de la ejecución de los programas

Arteaga explicó que uno de los principales aspectos que deberá establecer la nueva reglamentación es el momento adecuado para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los partidos políticos durante las campañas electorales.

En ese sentido, consideró que los controles deberían realizarse posteriormente, debido a que los programas gubernamentales pueden experimentar modificaciones durante su ejecución.

"Ustedes entenderán que cualquier control siempre es posterior, porque imagínense hacer un control en plena ejecución de un programa de gobierno, no tendría mucho sentido, porque entendemos que cualquier programación siempre es dinámica", sostuvo.

La autoridad electoral señaló que la reglamentación permitirá definir los procedimientos, las instancias responsables y los plazos para realizar estas verificaciones.

Sentencia constitucional impulsa nueva reglamentación

El secretario de Cámara indicó que la elaboración de este instrumento responde a una sentencia constitucional que obliga al Órgano Electoral a establecer mecanismos de seguimiento y control sobre los programas de gobierno de las organizaciones políticas.

Arteaga explicó que esta disposición hace necesario desarrollar procedimientos específicos, debido a que la normativa vigente no detalla cómo debe ejecutarse dicha fiscalización.

De esta manera, el TSE busca contar con un instrumento que permita evaluar el cumplimiento de los compromisos políticos conforme a criterios y procedimientos previamente establecidos.

Organizaciones políticas podrían enfrentar sanciones

Arteaga también se refirió al régimen de sanciones contemplado en la legislación electoral para las organizaciones políticas que incumplen determinadas obligaciones.

Explicó que actualmente existen procedimientos de amonestación por faltas relacionadas con la fiscalización y la presentación de documentación financiera, que pueden clasificarse según su gravedad.

"Implica una amonestación leve, una amonestación grave o una amonestación muy grave, que luego pasa a un procedimiento de cancelación, si fuera el caso", manifestó.