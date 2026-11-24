Dos abogados presuntamente vinculados a las investigaciones del caso Maletas fueron aprehendidos este lunes en oficinas de la zona de Equipetrol, en Santa Cruz de la Sierra, pese a que "estaban citados como testigos para el día de mañana", según denunció el jurista Carlos Frías.

El representante legal cuestionó el procedimiento al advertir que los uniformados ejecutaron la medida "de una manera sorpresiva" y aparecieron directamente con mandamientos de aprehensión.

Frías relató que los funcionarios policiales ingresaron al inmueble para detener a sus colegas "sin manifestar ninguna razón" ni mostrar resolución alguna que respaldara la actuación.

Además, precisó que no les informaron "el caso al que se relacionaban" y sostuvo que desconoce el proceso específico por el cual habían sido convocados inicialmente.

Espera por el Ministerio Público

Ante este escenario, el abogado señaló que buscan resguardar que "todas las garantías y derechos constitucionales sean cumplidos”.

Finalmente, evitó brindar mayores detalles sobre la ubicación exacta de las oficinas al indicar que "en su momento seguramente ellos van a dar explicaciones".