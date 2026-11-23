Las investigaciones por el arribo irregular de 32 maletas a Santa Cruz de la Sierra, ocurrido el 29 de noviembre de 2025, dieron un giro este lunes con la aprehensión de dos abogados en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz.

Los profesionales, identificados como Derrick Alfredo M. Z. y Álvaro Andrés Q. G. M., permanecen recluidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) mientras rinden su declaración informativa. Se los investiga por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

El Ministerio Público procesa a ambos juristas por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa.

Según los elementos colectados por el fiscal asignado al caso, se conoce que presuntamente los aprehendidos realizaban pagos ilícitos a terceras personas con el objetivo de frenar las indagaciones y proteger a los principales implicados en esta red.

Operativo y cuestionamientos de la defensa

La captura de los sospechosos se ejecutó mediante una intervención policial directa en sus oficinas.