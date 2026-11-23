La fuga de información dentro de las instituciones encargadas de investigar el denominado caso maletas habría favorecido a personas involucradas en el proceso, entre ellas Romer Saucedo y la fiscal Delmy Guzmán. Así lo reconoció minutos antes de anunciar a presentación de su renuncia Jimmy López, fiscal departamental de Santa Cruz, quien admitió que las filtraciones han perjudicado el avance de las investigaciones y que hasta el momento no se ha podido establecer de dónde provienen.

Durante una declaración a los medios de comunicación, López brindó detalles sobre el avance de las indagaciones y se refirió también a las declaraciones de Aldo Ismael Quezada Cerruti, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, quien mencionó a varios funcionarios en relación con este caso.

El fiscal explicó que las investigaciones continúan, pero que, por la delicadeza de los hechos, existen actuaciones que deben manejarse de manera reservada. Sin embargo, reconoció que esa reserva no siempre se ha respetado.

“El caso maletas sigue avanzando, sigue realizando indagaciones, investigaciones, y este tipo de procedimiento es no lo llamemos secreto, pero es reservado, entendiendo de que se trata de situaciones muy delicadas, quiero que sepan al respecto desde que yo ingresé a esta Fiscalía hemos tenido muchas, demasiada, fuga de información y esa fuga de información ha jugado siempre en contra nuestra, no hemos podido controlarla”, manifestó.

López también respondió a los cuestionamientos sobre por qué no se procedió con la aprehensión de Delmy Guzmán cuando, según se señaló, existió una oportunidad para hacerlo. Al respecto, sostuvo que no se podía ejecutar una diligencia sin contar previamente con elementos suficientes que respaldaran la investigación.

“La señora Delmy Guzmán es la funcionaria del Ministerio Público, una fiscal más asignada a una unidad para realizar las investigaciones. Y obviamente no se puede hacer una diligencia de la noche a la mañana sin contar los elementos, sin contar con esos elementos suficientes para poder iniciar la investigación. Es decir, de elementos sólidos”, explicó.

El fiscal indicó que, una vez procesada la información y realizados los requerimientos correspondientes, se produjo nuevamente una filtración que habría perjudicado el procedimiento. En ese contexto, fue consultado sobre si esa fuga de información permitió que Romer Saucedo conociera anticipadamente la orden de aprehensión y pudiera escapar.

“Tal cual, tal cual”, respondió López, aunque aclaró que no se tiene identificado el punto exacto desde donde se habría producido la filtración.

“No sabemos en qué parte de la cadena si es el Ministerio Público, si es la Policía, si son los jueces. O sea, cuando hablo de jueces hablo de funcionarios en general, y de Fiscalía hablo de funcionarios en general y de Policía. No quiero acusar absolutamente a nadie, pero esa es la secuencia”, sostuvo.

Ante la consulta sobre cómo información privilegiada, conocida solamente por un grupo reducido de personas, pudo llegar a quienes estaban bajo investigación, López insistió en que ese es precisamente uno de los problemas que enfrenta el Ministerio Público.

“Pero es que, es que precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Se supone que es secreta, pero no sabemos en qué momento del circuito es cuando se rompe. Y eso es lo que no nos permite avanzar”, afirmó.