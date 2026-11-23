Un grupo de aproximadamente 10 personas ingresó violentamente a un negocio del barrio San Isidro, en Santa Cruz de la Sierra, donde intimidó a las trabajadoras, empujó a quienes intentaron impedir su avance y golpeó a un hombre que había entrado al lugar para refugiarse. En medio del alboroto, los sujetos aprovecharon para robar varias botellas de bebidas alcohólicas. Todo quedó registrado por las cámaras de vigilancia del establecimiento.

Según el relato del afectado, los presuntos integrantes de la pandilla ingresaron al negocio y comenzaron a avanzar hacia el interior, provocando temor entre las trabajadoras, que no sabían cómo reaccionar ante la situación. La violencia también alcanzó a otras personas que intentaron hacerles frente.

“Entraron y empezaron a entrarse más adentro. Me asustaron a las trabajadoras. Las trabajadoras no sabían qué hacer, pero son mujeres. El otro hombre empujó, entraron hasta el baño. Yo ayudé, más bien estaba con un amigo, ayudamos a empujarlos. Y eso que nosotros ayudamos a empujar, hasta eso, entraron los demás como unas 10 personas eran”, relató el afectado.

Mientras algunos de los involucrados causaban desorden y distraían a las personas que estaban en el lugar, otros aprovecharon para sacar productos de los estantes. El propietario aseguró que recién después se dio cuenta de que varias botellas habían desaparecido.

“Entraron y se empezaron a robar de aquí, a mostraros de esta parte, de mi estante. Y no conforme con eso, empezaron de más a bajito a sacar los otros. Como unos 6 tragos se llevaron al vuelo. Todo fue rápido y yo no me di cuenta. Si me hubiera dado cuenta, yo les hubiera seguido. Les hubiera seguido, les hubiera detenido, pero no pude. Me distrajeron los demás”, agregó.

El afectado manifestó su preocupación por lo ocurrido y pidió a las autoridades que investiguen el caso para identificar a los responsables. Sostuvo que serían personas que conocen el barrio y que, según su denuncia, estarían vinculadas con hechos de delincuencia que mantienen preocupados a los vecinos.

“Qué por favor, las autoridades se pongan en marcha, se pongan a investigar quiénes son esas personas, porque son personas mismas del barrio San Isidro, que conocen, que ya estamos hartos con toda esta delincuencia que hacen”, reclamó.