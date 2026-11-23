Un vehículo quedó reducido a chatarra tras incendiarse en plena vía pública, sobre la Radial 10, cerca de la avenida Che Guevara, en Santa Cruz de la Sierra. Las cámaras de seguridad de una vivienda registraron los dramáticos momentos en que las llamas comenzaron a consumir el motorizado y sus dos ocupantes salieron apresuradamente para ponerse a salvo.

Las imágenes muestran cómo el fuego avanza rápidamente sobre la estructura del vehículo, mientras las personas que se encontraban en su interior intentan escapar. En otro video se observa que ambos salen corriendo, aunque uno de ellos pierde el equilibrio y cae al pavimento en su desesperación por abandonar el motorizado. Sin embargo, logra ponerse de pie y alejarse del lugar.

La escena también muestra la reacción de un hombre que se encontraba cerca del vehículo incendiado. Al advertir que las llamas podían alcanzar su motorizado, que estaba estacionado delante del que ardía, subió rápidamente y arrancó para retirarlo del peligro.

El incendio generó momentos de tensión debido a que el vehículo transportaba pertenencias y una garrafa de gas, lo que representaba un riesgo adicional ante la posibilidad de una explosión.

Bomberos llegaron hasta el lugar para controlar y sofocar las llamas. Pese a la magnitud del incendio, los dos ocupantes consiguieron salir a tiempo y no sufrieron lesiones. El hecho dejó únicamente daños materiales, luego de que el fuego consumiera por completo el motorizado.

De acuerdo con los datos preliminares, un posible cortocircuito habría originado el incendio. Las circunstancias del hecho deberán ser establecidas por las instancias correspondientes.

A continuación, el video: