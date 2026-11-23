El fuego mantiene en alerta a Piso Firme y sus alrededores, donde Defensa Civil reportó tres focos de calor activos y calcula que la superficie afectada podría alcanzar las 4.000 hectáreas. Ante esta situación, se puso en marcha un operativo que combina intervenciones aéreas y terrestres para evitar que las llamas avancen hacia zonas boscosas.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Dagner Rivero Zimmermann, informó en contacto con el programa El Mañanero que las operaciones aéreas comenzaron este lunes desde las primeras horas de la mañana, con el despliegue de un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), equipado con el sistema Bambi Bucket para realizar descargas de agua.

La autoridad explicó que el domingo se realizaron sobrevuelos de reconocimiento para identificar los puntos afectados y definir las acciones de intervención. También se dispuso el traslado de un avión cisterna y combustible para garantizar el funcionamiento de los equipos aéreos durante las operaciones.

“Desde ayer ya hicimos los sobrevuelos de reconocimiento con aviones de la FAB, Fuerza Aérea Boliviana, y hoy día ya habíamos ordenado el despliegue de una cisterna [...] sin embargo, el helicóptero con los Bambi Bucket ya fue movilizado desde hoy día y las operaciones de mitigación del fuego comenzarán a partir de las seis de la mañana”, señaló Rivero.

Sobre la cantidad de focos identificados, el viceministro precisó que inicialmente se tenían cinco puntos de calor, de los cuales tres fueron mitigados al llegar a sectores cercanos a ríos y lagunas. Sin embargo, otros tres continúan activos y son atendidos mediante el despliegue de personal por tierra y operaciones aéreas.

“A esta hora de la mañana nosotros tenemos tres focos de calor. Hay que hacer conocer que algunos focos de calor, como si bien se ve en la foto que la publicamos nosotros, de aérea, llegaron cerca a los ríos y se mitigaron tres, y algunas lagunas, como son pastizales no fue avanzando, eran cinco inicialmente, ahora tenemos tres”, explicó.

Rivero aclaró que, hasta el momento de la entrevista, la situación todavía no había sido declarada oficialmente como un incendio forestal, sino que se trataba de focos de calor. No obstante, confirmó que se movilizaron alrededor de 100 personas entre efectivos de la Unidad Militar de Emergencia Ecológica (UMEE), el Escuadrón Warnes, personal de la Gobernación y equipos de gestión de riesgos.

El trabajo también cuenta con el apoyo de drones, sobrevuelos de reconocimiento y personal que ingresó por tierra para habilitar accesos y facilitar las tareas de enfriamiento en los sectores afectados.

“Estamos trabajando para mitigar el fuego lo más pronto posible”, aseguró el viceministro, al explicar que se estableció una base operativa en una estancia cercana a Piso Firme para coordinar el movimiento de tropas, helicópteros y combustible.

Estiman hasta 4.000 hectáreas afectadas

Uno de los datos que genera preocupación es la extensión del terreno alcanzado por el fuego. Aunque todavía no existe una evaluación definitiva, Rivero indicó que los primeros reportes permiten calcular una superficie afectada de entre 3.000 y 4.000 hectáreas. Posteriormente, al ser consultado nuevamente sobre la cantidad de hectáreas, señaló que la estimación se aproxima a las 4.000.

La autoridad explicó que la falta de señal de comunicación en los sectores donde se encuentran los focos dificulta la transmisión inmediata de información. Por ello, los equipos deben regresar hasta la base instalada en Piso Firme para reportar los avances y proporcionar datos más precisos.

“Vamos a tener una evaluación en las próximas horas, de cómo anda la situación, y creemos que se va a poder mitigar por las características del fuego”, manifestó.

Respecto a las operaciones aéreas, indicó que las descargas de agua serán las necesarias, debido a que existen ríos y lagunas cercanos que permitirán abastecer al helicóptero. Sin embargo, advirtió que el traslado de combustible representa uno de los principales desafíos logísticos para mantener las operaciones durante los próximos días.

Descartan evacuaciones por el momento

En relación con las comunidades indígenas de Piso Firme, el viceministro aseguró que hasta el momento no se realizó ninguna evacuación, debido a que los focos de calor se encuentran alejados de la población.

Según las coordenadas proporcionadas por los equipos militares, el fuego está aproximadamente a 15 minutos de vuelo de Piso Firme. La localidad fue establecida como base de operaciones para facilitar el abastecimiento de combustible y proteger los equipos y materiales utilizados en el operativo.

Investigan el origen del fuego

Sobre las posibles causas, Rivero indicó que todavía no existe una investigación que permita establecer con certeza cómo comenzó el fuego. Sin embargo, sostuvo que, según su apreciación personal, este tipo de situaciones suele estar relacionado con quemas realizadas por personas de la zona.

“Estos fuegos son ocasionados por gente del lugar, de una forma, pero no está identificado, no está identificado todavía, en realidad sabemos dónde comenzó aproximadamente, pero desgraciadamente la gente de forma irresponsable lo hace y a veces se les va de la mano y entonces aquí comienzan los grandes problemas que tenemos”, expresó.

Asimismo, señaló que, según su estimación, casi el 99% de los incendios son provocados por la mano del hombre y pidió mayor conciencia sobre los riesgos de las quemas, recordando que estas prácticas están sancionadas por ley.

Mientras continúan las tareas de mitigación, Defensa Civil mantiene el monitoreo de la zona y prevé ampliar la información conforme lleguen nuevos reportes de los equipos desplegados.

“Estamos salvando vidas, estamos salvando bosques”, afirmó Rivero, al destacar el trabajo conjunto de militares, personal de la Gobernación y otras instituciones que participan en el operativo.