El estatal Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) dictó una alerta naranja ante un posible incremento del caudal de los ríos en siete regiones de Bolivia como consecuencia del fenómeno de El Niño.



El reporte estableció que el periodo de riesgo comienza este domingo y se extenderá al menos por una semana en 18 municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Beni.



Del mismo modo, está vigente la alerta amarilla en otros 19 municipios de las regiones de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni.



Hace unos días, el Senamhi también dictó una alerta naranja por el incremento de temperaturas en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, que oscilarán entre los 36 y 41 grados Celsius, lo que eleva los riesgos de incendios forestales.



El sábado, el Viceministerio de Defensa Civil tomó acciones respecto a un incendio en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, situado en la región oriental de Santa Cruz, en un sector de "difícil acceso", a 380 kilómetros de la población de San Ignacio de Velasco.



Asimismo, en la víspera, esa misma instancia reportó el incendio de 38 hectáreas en el departamento altiplánico de Oruro, en el que resultaron dañadas la paja, la leña y los arbustos nativos, con un impacto en 10 familias dedicadas al pastoreo.



Hace unos días, el viceministerio indicó que se dispuso la entrega de geomembranas, tanques de almacenamiento de agua y el desplazamiento de cisternas con apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas más vulnerables por la sequía y el incremento del calor.



Dicha instancia estatal dijo que Bolivia se prepara para afrontar las inundaciones como consecuencia de El Niño, por lo que se destinará material para que las gobernaciones departamentales preparen obras defensivas en las cuencas de los ríos.



El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dictó a finales de octubre el decreto de "emergencia nacional" para habilitar recursos "económicos y humanos" debido a la sequía y las inundaciones, así como para prevenir los primeros efectos del fenómeno de El Niño.



Esta declaratoria ha permitido "activar" ya la ayuda de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con 100 millones de dólares, y 50 millones otorgados por el Banco Mundial, además de recursos de otros entes de financiación, señaló el Viceministerio de Defensa Civil.



El fenómeno climático de El Niño consiste en el calentamiento de la temperatura del mar por encima de lo normal en el Pacífico ecuatorial y el debilitamiento de los vientos alisios, lo que se manifiesta con alteraciones en la atmósfera que ocasionan sequías o fuertes lluvias seguidas de inundaciones. EFE