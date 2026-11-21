Ante la creciente polémica en torno a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), el Gobierno nacional fijó este viernes su postura oficial a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien enfatizó que la instrucción directa del mandatario es no encubrir a ninguna persona, pero tampoco emitir juicios previos antes de que la justicia concluya su labor.

Durante una conferencia de prensa, Gálvez remarcó que la administración actual rechaza cualquier práctica de repartición política dentro del aparato estatal. "En este gobierno no existen cuotas ni cargos que tengan dueño. Hemos venido a servir, hemos venido a transformar el Estado, y eso tiene que ser la guía del comportamiento en todas las áreas", declaró la autoridad.

El origen de las investigaciones y los audios filtrados

El pronunciamiento oficial surge tras una semana marcada por las denuncias de la exdirectora ejecutiva de la Aisem, Daniela Quiroga, quien tras ser destituida acusó a diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) —Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar García— de presionarla para contratar personal recomendado sin el perfil técnico adecuado y agilizar licitaciones, respaldando sus señalamientos con grabaciones de audio difundidas en medios y redes sociales.

Respecto a este material, el vocero presidencial señaló que el debate no puede quedarse únicamente en el ámbito mediático o digital, sino que debe trasladarse formalmente a los estrados judiciales, especialmente porque las personas aludidas ya reconocieron la autenticidad de sus voces. "Vámonos al centro del problema, que fueron audios reconocidos por estas personas y, por lo tanto, deben ir a la justicia y deben ser aclarados plenamente", sostuvo Gálvez, dejando de lado la discusión paralela sobre la grabación de conversaciones privadas.

Un mes de indagaciones en distintas aristas

Gálvez recordó que el caso en la Aisem cumple un mes desde que, el pasado 21 de octubre, el Ministerio de Salud solicitara la intervención de la entidad junto al Viceministerio de Transparencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras revelarse una red de cobros irregulares. Dicho operativo derivó en la aprehensión de dos altos funcionarios y, recientemente, en la ampliación de las pesquisas por parte del Ministerio Público hacia la propia exdirectora Quiroga, quien alegó que la medida responde a una represalia política.

En ese sentido, el vocero instó a que las instancias judiciales indaguen el caso de manera integral. "Ya lleva un mes de investigación el caso de Aisem y debería ser investigado en todas sus aristas: desde la denuncia de los cobros irregulares, de discriminación y de cuotas o cuoteos de pegas", puntualizó.

Para cerrar la posición del Ejecutivo, Gálvez reiteró que el Gobierno aguardará los resultados del Órgano Judicial bajo la premisa de que ninguna autoridad o legislador goza de inmunidad frente a la ley.

"No defendemos ni condenamos a personas, pero sí defendemos principios. Y en este caso, el principio de que la justicia investigue, que la verdad se conozca y quien tenga responsabilidad, responda", concluyó el portavoz presidencial, reafirmando que el proceso debe avanzar "sin privilegios, sin protección, pero también sin condenas anticipadas".