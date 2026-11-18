La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, anunció que solicitará la intervención de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y presentará una petición de informe oral para investigar las contrataciones realizadas en esa institución, tras la difusión de audios en los que presuntamente dos asambleístas oficialistas ejercen presiones para conseguir espacios laborales para personas de su entorno.

La legisladora cuestionó que parlamentarios intervengan en la asignación de cargos públicos y sostuvo que estas prácticas afectan la independencia de las instituciones estatales.

"Yo hace muchísimo tiempo ya denuncié que precisamente el aparato del Estado estaba siendo sujeto de clanes, en este caso, de parlamentarios donde pedían cargos sin incluso cumplir el perfil", afirmó.

Claros consideró que las denuncias deben ser investigadas y señaló que las presuntas amenazas, el uso de influencias y las presiones para conseguir puestos laborales podrían constituir delitos. También cuestionó que algunos legisladores defiendan la asignación de cargos a personas de su confianza.

Piden revisar las contrataciones en el Aisem

La diputada anunció que su bancada solicitará una auditoría de los funcionarios contratados en la entidad para establecer si cumplen con los perfiles profesionales requeridos.

"Lo que nosotros vamos a solicitar es la intervención de las citadas correspondencias para una auditoría en todos los funcionarios que se han ido contratando durante todo este tiempo, si cumplen o no cumplen el perfil profesional", manifestó.

Asimismo, explicó que se presentará una petición de informe oral como mecanismo de fiscalización y remarcó que estos instrumentos legislativos no deben utilizarse para presionar a funcionarios.

"Las peticiones de informe oral y las peticiones de informe escrito son instrumentos para fiscalizar, no son instrumentos para extorsionar", sostuvo.

Cuestiona la respuesta de las autoridades de Salud

Claros también cuestionó que la ministra de Salud deslinde responsabilidades sobre lo ocurrido en el Aisem bajo el argumento de que se trata de una institución descentralizada y autónoma en su administración.

A criterio de la legisladora, la autoridad debe solicitar una investigación, una auditoría y la revisión de las contrataciones para determinar si existieron irregularidades.

Por otra parte, señaló que existen denuncias de funcionarios que presuntamente habrían sido presionados para contratar a determinadas personas o mantener sus puestos de trabajo.

La diputada también expresó dudas sobre la posibilidad de que los audios deriven en sanciones y recordó que, en anteriores casos, se cuestionó la autenticidad de grabaciones difundidas públicamente. Sobre este punto, indicó que una de las dificultades para presentar denuncias ante el Ministerio Público es la falta de una instancia que certifique la veracidad de los audios.