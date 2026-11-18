El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alerta sobre posibles ascensos en los niveles de los ríos de siete departamentos del país entre el 21 y el 30 de noviembre, por lo que recomienda tomar precauciones en las zonas ribereñas y monitorear el comportamiento de las aguas.

De acuerdo con el boletín de pronóstico hidrológico, publicado este miércoles 18 de noviembre, las posibles crecidas se registrarán en cuencas de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz y Pando.

El informe establece periodos de probables ascensos del 21 al 23, del 23 al 25, del 25 al 27 y del 27 al 30 de noviembre. También menciona aportes y ascensos de niveles entre el 17 y el 19 de noviembre.

El Senamhi recomienda a la población que vive cerca de los ríos mantener la precaución y realizar un seguimiento permanente de los niveles de agua, ante la posibilidad de desbordamientos.

El boletín del Senamhi.

Niveles de amenaza hidrológica

El boletín contempla tres niveles de amenaza: rojo, naranja y amarillo. El nivel rojo corresponde a una inundación severa inminente o en curso, con posibles daños importantes a la población, infraestructura y actividades productivas.

El nivel naranja representa una alta probabilidad de inundación, con posibles afectaciones en áreas susceptibles y la necesidad de adoptar medidas preventivas. En tanto, el amarillo advierte sobre posibles incrementos de los niveles de los ríos y desbordamientos puntuales, por lo que recomienda vigilar las zonas vulnerables.

El documento aclara que la franja naranja de nivel hidrométrico no implica automáticamente la emisión de una alerta, ya que esta depende de la probabilidad de amenaza y de la afectación que se espera. El pronóstico hidrológico comprende el periodo del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2026.

Mapa de humedad actual del suelo en Bolivia según el Senamhi

El boletín también incluye información sobre la humedad actual del suelo, con datos correspondientes al 13 de noviembre, tanto a nivel radicular (28 centímetros de profundidad como superficial 7 centímetros).