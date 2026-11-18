Un niño de ocho años resultó gravemente herido tras ser atacado por dos perros de raza Rottweiler en la zona Miraflores de Uyuni, en el departamento de Potosí. El menor retornaba de su establecimiento educativo cuando fue sorprendido por los animales, que le provocaron lesiones en el rostro y las extremidades, además de desgarros y desprendimiento de tejido blando.

El comandante departamental de la Policía de Potosí, Franklin Villazón, informó que el hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre, aproximadamente a las 12:00, cuando el niño descendió de un minibús sobre la calle Ballivián.

Un vecino que transitaba por el lugar encontró al menor inconsciente y con gran parte del cuerpo debajo de un vehículo, por lo que alertó a la Policía. Efectivos del Comando Provincial de Uyuni acudieron al lugar y auxiliaron al pequeño.

"Encontró al niño inconsciente, casi gran parte del cuerpo bajo un vehículo", relató Villazón, quien explicó que la cantidad de sangre y la gravedad de las heridas generaron momentos de preocupación durante el rescate.

En primera instancia, el menor fue trasladado a un centro asistencial de Uyuni; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos determinaron su traslado a la clínica San Jude de la ciudad de Potosí, donde recibe atención especializada. La familia manifestó su preocupación por su estado de salud y por las cirugías que necesitaría para tratar las heridas.

Propietario fue aprehendido

Tras el ataque, la Policía inició las investigaciones e identificó al propietario de los animales como Hugo C., de 44 años, quien fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con el comandante policial, el hombre manifestó que los perros habrían salido de su domicilio y lo sorprendieron, pese a que se encontraban bajo su supervisión.

La investigación fue abierta por los presuntos delitos de lesiones graves y gravísimas, conforme al artículo 270 del Código Penal. La Policía aguarda que el Ministerio Público señale la audiencia de medidas cautelares, mientras se espera el informe del médico forense para establecer los días de impedimento del menor.

Villazón indicó que, de acuerdo con la normativa, el propietario de los animales debe hacerse cargo de los gastos médicos y de curación ocasionados por el ataque.

Vecinos alertaron sobre anteriores escapes

El jefe policial también señaló que, según los testimonios recogidos, los perros ya habrían salido anteriormente del inmueble sin control. Los vecinos manifestaron que los animales escapaban de manera intempestiva debido a las condiciones del espacio donde permanecían.

Villazón recordó que la tenencia de perros considerados peligrosos requiere autorización, supervisión permanente y condiciones adecuadas de seguridad, como bardas o enmallados que impidan que los animales salgan de la propiedad.

En ese sentido, anunció que la Policía coordinará con el municipio y Zoonosis para realizar controles, identificar los lugares donde se encuentran estos animales y verificar las condiciones en las que son criados, además de comprobar que cuenten con las licencias correspondientes.

Los dos Rottweiler fueron entregados a Zoonosis para su supervisión temporal. Esa instancia deberá determinar posteriormente cuál será el destino de los animales.

Finalmente, el comandante pidió a la población comunicar inmediatamente a la Policía cuando se registre un ataque de este tipo, para auxiliar a la víctima, poner a los animales bajo control de las autoridades competentes e identificar al propietario. También recordó la importancia de la tenencia responsable de mascotas para evitar nuevos hechos que pongan en riesgo a las personas.