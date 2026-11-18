La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, presentó el informe de su primer año de gestión y destacó las acciones destinadas a ordenar las finanzas de esa cartera de Estado, atender deudas heredadas y fortalecer los servicios sanitarios en el país. Durante su exposición, señaló que recibió un ministerio con problemas financieros, administrativos y normativos que comprometían la continuidad de algunas prestaciones de salud.

Flores recordó que asumió el cargo en noviembre de 2025 y que, al ingresar, encontró un sistema profundamente fragmentado, con dificultades de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, vacíos legales y compromisos económicos acumulados.

Según el informe institucional al 30 de noviembre de 2025, el Ministerio registraba obligaciones pendientes por Bs 450 millones, correspondientes a programas como el Sistema Único de Salud (SUS), Salud Renal, Hemodiálisis y atención a pacientes con cáncer, entre otros.

"Una deuda en salud no es simplemente un número en una hoja de cálculo", manifestó la ministra, al explicar que los compromisos económicos acumulados afectaban la capacidad de respuesta del sistema y exigían una revisión de las obligaciones y de los recursos disponibles.

También mencionó que existían obligaciones pendientes con mecanismos internacionales de adquisición de medicamentos y dificultades para ejecutar recursos de cooperación y créditos destinados al sector.

Problemas administrativos y de infraestructura

La autoridad describió que, al inicio de su gestión, encontró responsabilidades distribuidas entre diferentes instituciones y niveles de gobierno, además de superposición de funciones y dificultades para coordinar decisiones, recursos y servicios.

A esta situación se sumaban las limitaciones de infraestructura e insumos en los centros de primer nivel, la falta de camas y especialistas en hospitales de mayor complejidad y las largas listas de espera. Señaló que estas dificultades afectaban especialmente a las personas de comunidades rurales que deben recorrer grandes distancias para recibir atención médica.

Entre los problemas identificados también mencionó los vacíos y las superposiciones normativas relacionados con la Ley de Autonomías, la Ley del Ejercicio Profesional Médico y las disposiciones que regulan los Servicios Departamentales de Salud (Sedes).

Como ejemplo de las dificultades administrativas y operativas, se refirió al Hospital Gastroenterológico de La Paz, cuya puesta en funcionamiento enfrentaba obstáculos que debían ser resueltos, además de riesgos relacionados con su infraestructura.

Ante ese panorama, aseguró que su gestión comenzó con un proceso de reorganización institucional, orientado a ordenar las finanzas, revisar las deudas, transparentar la administración, fortalecer los controles y superar los obstáculos burocráticos.

Deudas, hospitales y programas de salud

Entre los principales resultados presentados, la ministra destacó el pago del 100% de una deuda de 13.77 millones de dólares con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con lo que se restituyó el crédito y se garantizó el abastecimiento de vacunas para 3.500 vacunatorios.

Asimismo, informó sobre la transferencia de más de Bs 656 millones a 39 hospitales de tercer nivel y el pago de Bs 27.46 millones en deudas heredadas por servicios de quimioterapia, radioterapia y medicina nuclear para pacientes con cáncer.

En el área renal, señaló que se garantizó la hemodiálisis para más de 6.000 pacientes y que se realizaron 26 trasplantes de riñón.

Respecto a los programas sociales y de atención a las familias, el informe reportó que el Bono Juana Azurduy incorporó a más de 160.000 beneficiarios, con un desembolso de Bs 124.54 millones. También se entregaron más de 257.000 paquetes del Subsidio Universal Prenatal y se reestructuraron los subsidios maternos para más de 64.000 gestantes.

Por otra parte, el programa Mi Salud desplegó a más de 3.700 profesionales, realizó 1.76 millones de visitas familiares y digitalizó más de 101.000 carpetas familiares.

La ministra también destacó la reducción del 50% de la burocracia central, con el propósito de reorientar recursos hacia el personal médico que brinda atención en territorio. Además, informó sobre la descentralización del registro profesional a los departamentos y la tercerización del examen de ingreso al Sistema Nacional de Residencia Médica.

Digitalización y cooperación internacional

En materia tecnológica, Flores resaltó la implementación de la plataforma Zerofilas, que permite agendar consultas médicas de manera digital y que, según el informe, alcanzó al 72% de los establecimientos urbanos de tercer nivel.

También mencionó los avances en la Historia Clínica Electrónica Única y la receta electrónica, además de la instalación de un laboratorio de bioseguridad de nivel 3 en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), destinado al diagnóstico de virus de alto riesgo.

El informe incluyó la descentralización del diagnóstico molecular, con más de 39.000 pruebas GeneXpert para tuberculosis y pruebas PCR para la detección del virus del papiloma humano (VPH).

En cuanto a la cooperación internacional, se destacaron acuerdos y mecanismos de financiamiento, entre ellos un memorando de entendimiento con Estados Unidos por 10 millones de dólares, un refinanciamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 33 millones de dólares y 21.5 millones de euros mediante la cooperación italiana.

También se mencionaron recursos gestionados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial por 12.5 millones de dólares, además de $us 13.2 millones con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Bolivia también fue elegida para integrar durante tres años el Comité Ejecutivo de la OPS/OMS y el Comité Asesor de BIREME. Asimismo, se suscribió la Alianza por la Atención Primaria y se actualizaron normas, protocolos y planes con sociedades científicas.

Prioridades para 2027

De cara a la siguiente gestión, la ministra anunció que el objetivo será consolidar un sistema de salud con mayor capacidad de respuesta, fortalecer la atención primaria y ampliar el uso de herramientas digitales.

Entre las prioridades está la implementación de la estrategia denominada Aerofilia, que fue lanzada en Cochabamba, Santa Cruz y Sucre y que, según anunció, será extendida al resto del país.

También se prevé avanzar con la Historia Clínica Electrónica Única, mediante sistemas interoperables que permitan que la información médica acompañe al paciente, incluso en zonas con conectividad limitada. A esto se sumará la automatización de la receta electrónica, vinculada en tiempo real con los inventarios de las farmacias para evitar desabastecimientos.

Flores señaló que se fortalecerá progresivamente el primer nivel de atención, con el objetivo de elevar su capacidad resolutiva al 80%, mediante rutas integradas de atención y telemedicina.

Además, anunció que se consolidará a la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) como Comprador Único Estratégico del Estado, con el propósito de optimizar las adquisiciones a través del Fondo Estratégico de la OPS/OMS y reducir los costos.

Otra de las medidas previstas es la aplicación del Reglamento de Selección por Méritos, acompañado de incentivos para garantizar la permanencia de médicos especialistas en las regiones más vulnerables.

En el área deportiva, la ministra destacó que Bolivia será sede de los XX Juegos Bolivarianos en 2029, en La Paz, después de más de cinco décadas. También mencionó la inversión de más de Bs 238 millones en pasajes e indumentaria para delegaciones deportivas, la capacitación de 38 federaciones nacionales y seis consejos departamentales del deporte, además de la actualización de 700 profesores de educación física.

Al cerrar su informe, Flores aseguró que el Ministerio pasó por un proceso de reorganización y destacó el trabajo coordinado con las gobernaciones y otros actores del sistema sanitario.

"Hace un año nos dijeron que el sistema de salud estaba roto y que la crisis no tenía salida. Hoy demostramos lo contrario", afirmó.

La ministra sostuvo que el siguiente año estará enfocado en consolidar los cambios iniciados y pidió a la población participar en la prevención de enfermedades mediante la vacunación, los controles médicos oportunos y el uso de los nuevos servicios digitales.