El alcalde de La Paz, César Dockweiler, cuestionó el proyecto de ley de alivio tributario impulsado por algunos concejales municipales y afirmó que la propuesta es una copia de una normativa aprobada por el Gobierno nacional, sin tomar en cuenta las condiciones particulares de la ciudad.

"Esta ley de alivio tributario es una copia de una ley que sacó el Gobierno, o sea, no puedes copiar una ley y querer aplicarla en otro territorio por las circunstancias son totalmente diferentes", manifestó la autoridad edil, al expresar su rechazo a la iniciativa.

Dockweiler también observó que el Concejo Municipal no habría consultado al Ejecutivo edil sobre las implicaciones de la propuesta en materia tributaria y presupuestaria. Según explicó, el proyecto no solo contemplaría la condonación de multas e intereses, sino también del capital adeudado, lo que tendría un impacto en los recursos que percibe el municipio.

En ese contexto, el alcalde informó que 289 personas naturales y jurídicas tienen deudas tributarias que superan los Bs 750 millones. De ese total, 53 contribuyentes concentran cerca de Bs 500 millones de deuda.

Como ejemplos, mencionó que una empresa procedente de China tendría una obligación pendiente de aproximadamente Bs 18 millones, mientras que una persona natural adeudaría alrededor de Bs 3 millones. Aclaró que los nombres de los deudores se mantienen bajo confidencialidad y que la Alcaldía solicitó autorización para hacerlos públicos.

Frente a esta situación, Dockweiler defendió las alternativas de regularización que ofrece la administración municipal, entre ellas los planes de pago de hasta 30 meses. También señaló que existen evaluaciones especiales para adultos mayores, personas con enfermedades terminales y ciudadanos que atraviesan situaciones sociales complejas.

La autoridad sostuvo que la Alcaldía busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin comprometer los recursos municipales. En esa línea, anunció que para 2027 se aplicarán descuentos a los contribuyentes que paguen sus impuestos dentro de los plazos establecidos: un 15% durante los primeros 45 días, un 10% en los siguientes 45 días y un 5% en los posteriores 45 días.

Por otra parte, el alcalde informó que el presupuesto municipal para la gestión 2027 alcanzará los Bs 2.500 millones, lo que representa un incremento de Bs 750 millones. Advirtió que una eventual reducción de los ingresos tributarios podría afectar la planificación de obras y la prestación de servicios en la ciudad.

La autoridad anunció que, si el Concejo Municipal insiste en promulgar el proyecto de ley, el Ejecutivo edil presentará tres acciones constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de iniciar acciones penales.

"En La Paz no va a haber perdonación ni este año, ni el próximo, ni el subsiguiente", afirmó el alcalde, al ratificar su rechazo a la propuesta de alivio tributario.