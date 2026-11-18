En su 2.ª Sesión Ordinaria, diputados nacionales aprobaron una resolución camaral para la conformación de 12 comisiones permanentes y 37 comités para la Legislatura 2026-2027, mediante una votación que alcanzó los dos tercios requeridos.

La resolución está consolidada en base a los artículos 41, 42, 43, 45, 53 y 54 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que señala que las Comisiones deben impulsar iniciativas legislativas, fiscalizar políticas públicas, analizar proyectos de ley, hacer seguimiento a solicitudes de información y coordinar acciones con autoridades, en el marco de sus respectivas áreas de competencia.

Las comisiones para la Legislatura 2026-2027 fueron conformadas de la siguiente manera:

1. Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral

Presidente: Diputado Andrés Lombardo Medina Sotomayor.

1. Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación

• Secretaria: Diputada Yazmín Guizada Arteaga.

• Vocal: Diputado Rafael Darío López Mercado.

• Vocal: Diputado Luís Fernando Laredo Arellano.

2. Comité de Democracia y Sistema Electoral

• Secretaria: Diputada Sindy Carina Donaire Oropeza.

• Vocal: Diputado Roberto Carlos Rodríguez Llanqui.

• Vocal: Diputado Juan Fernando Del Granado Cosío.

3. Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa

• Secretario: Diputado Walter Pinto Mollinedo.

• Vocal: Diputado Macedonio Vargas Gabriel.

• Vocal: Diputada Liz Betty Balhuarte Piluy.

2. Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado

Presidente: Diputado Ruddy Javier Pantaleón Saravia.

1. Comité de Jurisdicción Ordinaria y Consejo de la Magistratura

• Secretario: Diputado Edgar Manolo Rojas Paz.

• Vocal: Diputada María Esther Góngora Miranda.

• Vocal: Diputado Óscar Alejandro García Hoyos.

2. Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina

• Secretario: Diputado Rolando Santos Pacheco Chávez.

• Vocal: Diputado Omar Antonio Muriel Vásquez.

• Vocal: Diputado Diego Andrés Brañez Leaños.

3. Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado

• Secretaria: Diputada Catherine Pinto Veneros.

• Vocal: Diputada Basilia Cruz Bernal.

• Vocal: Diputada Esther Salvatierra Landívar.

3. Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas

Presidente: Diputado Richard Nilson López Martínez.

1. Comité de Planificación e Inversión Pública

• Secretario: Diputado Constancio Gutiérrez Catacora.

• Vocal: Diputado Iber Antonio Pino O´barrio.

• Vocal: Diputada Anahi Nayeli Rocha Rodas.

2. Comité de Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría

• Secretaria: Diputada Gabriela Apaza Céspedes.

• Vocal: Diputado Emilio Barreras Ramos.

• Vocal: Diputado Ricardo Xavier Rada Zeballos.

3. Comité de Política Financiera, Monetaria y de Seguros

• Secretario: Diputado José Luís Porcel Marquina.

• Vocal: Diputada Sandra Hinojosa Núñez.

• Vocal: Diputada Marlene Gonzales Coper.

4. Comité de Ciencia y Tecnología

• Secretario: Diputado René Arebayo Corimayo.

• Vocal: Diputado Egidio Arce Escalera.

• Vocal: Diputado Hinosencio Adalid Carbajal Miranda.

4. Comisión de Economía Plural, Producción e Industria

Presidenta: Diputada Liliana Marcela Villena Romero.

1. Comité de Minería y Metalurgia

• Secretaria: Diputada Danitza Mejía Figueredo.

• Vocal: Diputado Juan Carlos Poma Tapia.

• Vocal: Diputada Kattia Juvenila Arando Sandoval.

2. Comité de Energía e Hidrocarburos

• Secretario: Diputado Alejandro Jorge Reyes Careaga.

• Vocal: Diputada María Elena Vildozo Eyzaguirre.

• Vocal: Diputado Hidelberto Márquez Marca.

3. Comité de Industria, Comercio, Transportes y Turismo

• Secretario: Diputado Reynaldo Seas Pimentel.

• Vocal: Diputada Glenda Marlene Aguilera Padilla.

• Vocal: Diputada Andrea Alejandra Ballivián Vargas.

4. Comité de Agricultura y Ganadería

• Secretaria: Diputada Flavia Barbery Ramos.

• Vocal: Diputado Edwin Huiza Sandagorda.

• Vocal: Diputada Cecilia Isabel Requena Zárate.

5. Comité de Economía Comunitaria y Social Cooperativa

• Secretaria: Diputada Lorena Guiselle Gareca Mealla.

• Vocal: Diputado Ramiro Florencio Alanoca Condori.

• Vocal: Diputada María José Soruco Chacón.

5. Comisión de Organización territorial del Estado y Autonomías

Presidente: Diputado Raúl Alfonso Párraga Meléndez.

1. Comité de Autonomías Departamentales

• Secretario: Diputado Pablo Maito Moye.

• Vocal: Diputado Wilson Añez Yamba.

• Vocal: Diputada Carmen Ruelas Pardo.

2. Comité de Autonomías Municipales y Regionales

• Secretaria: Diputada Kelly Andrea Velarde Arancibia.

• Vocal: Diputado Santiago Ticona Yupari.

• Vocal: Diputada Verónica Lafuente Vásquez.

3. Comité de Autonomías Indígena Originario Campesinas

• Secretaria: Diputada Tania Bacilia Cayoja Alcón.

• Vocal: Diputado Zacarías Huarachi López.

• Vocal: Diputada Lissa Amanda Claros Lora.

6. Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad

Presidente: Diputado Edgar José Zegarra Bernal.

1. Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural

• Secretario: Diputado Freddy Camacho Calizaya.

• Vocal: Diputada Ana María Quiroga Ramírez.

• Vocal: Diputado Herminio Fernández Thola.

2. Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos

• Secretaria: Diputada Karina Patricia Liebers Cáceres.

• Vocal: Diputada Claudia Estela Ramírez Esteves.

3. Comité de la Hoja de Coca

• Secretario: Diputado Armin Lluta Chuquimia.

• Vocal: Diputado Rodrigo Antonio Loma.

• Vocal: Diputada Patricia Magín Arancibia Ibáñez.

7. Comisión de Educación y Salud

Presidenta: Diputada Nathaly Abril Chuquimia Rivas.

1. Comité de Educación

• Secretaria: Diputada Marina Isabel Cachambi Álvarez.

• Vocal: Diputado Christian Méndez Gutiérrez.

• Vocal: Diputada Sandra Reina Vilacahua Romano.

2. Comité de Salud, Deportes y Recreación

• Secretaria: Diputada Litzie Nadir Orellana Arciénega.

• Vocal: Diputado Oscar Ricardo Bustamante De La Zerda.

• Vocal: Diputada Daniela Cabrera Guillen.

8. Comisión de Derechos Humanos

Presidente: Diputado William Marcelo Solís Valencia.

1. Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades

• Secretaria: Diputada Sonia Siñani Callisaya.

• Vocal: Diputado Víctor Huaranca Mamani.

• Vocal: Diputada Salma Tobías Paz.

2. Comité de Derechos de Género

• Secretaria: Diputada Ofelia Alejandra Zurita Medrano.

• Vocal: Diputada Miriam Lineth Rodríguez Vallejos.

• Vocal: Diputada Alicia Rojas Vargas.

9. Comisión de Política Social

Presidenta: Diputada Clotilde Padilla Solís.

1. Comité de Trabajo y Régimen Laboral

• Secretaria: Diputada Lucero Celeste Jutiniano Oropeza.

• Vocal: Diputado Germain Caballero Vargas.

• Vocal: Diputada Milka Rojas Grágeda.

2. Comité de Seguridad Social y de Protección Social

• Secretaria: Diputada Luzmila Aurora Patiño Morales.

• Vocal: Diputada Eliana Condori Tola.

• Vocal: Diputada Ruth Miriam Solano Mamani.

3. Comité de Hábitat, Vivienda y Servicios Básicos

• Secretario: Diputado Mario Lima Paz.

• Vocal: Diputado Eliseo Antezana Nuñez.

• Vocal: Diputada Adelia Cruz Paz.

10. Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas

Presidenta: Diputada Ximena Arispe Bernabé.

1. Comité de Gobierno y Policía Boliviana

• Secretaria: Diputada Yhercina Méndez Tarifa.

• Vocal: Diputado Guillermo Arturo Mendoza Eguino.

• Vocal: Diputado Carlos Silvestre Alarcón Mondonio.

2. Comité de Defensa, Fuerzas Armadas, Fronteras y Defensa Civil

• Secretaria: Diputada Cintya Lidia Ruíz Farfán.

• Vocal: Diputado Aime Michel Hecker Urresti.

• Vocal: Diputado Rori Terrazas Montaño.

3. Comité de Lucha contra el Narcotráfico

• Secretario: Diputado Gabriel Ángel Justiniano Castro.

• Vocal: Diputada Susana Carola Campos Elio.

• Vocal: Diputado Rubén Horacio Calizaya Gutiérrez.

4. Comité de Seguridad Ciudadana

• Secretaria: Diputada Dionicia Máxima Chura Ticona.

• Vocal: Diputada Shirley Vargas Paco.

• Vocal: Diputado Romel Mercado Zabala.

11. Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante

Presidenta: Diputada Alexandra Edith Boero Gareca.

1. Comité de Política Internacional, Protección al Migrante y Organismos Internacionales

• Secretario: Diputado Rolando Kobayashi Rojas.

• Vocal: Diputado Sergio Luís Vásquez Jordán.

• Vocal: Diputada Brizeida Karen Velís Muñoz.

2. Comité de Relaciones Económicas Internacionales

• Secretaria: Diputada Diana Romero Saavedra.

• Vocal: Diputado Pablo Ernesto Ávila Quaino.

• Vocal: Diputada Pamela Jaldín Vélez.

12. Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente

Presidenta: Diputada Helen Patricia Patiño Butrón.

1. Comité de Región Amazónica, Tierra y Territorio

• Secretaria: Diputada Erodita Apala Villca.

• Vocal: Diputado Carlos Hugo Idagua Flores.

• Vocal: Diputada Judith Oporto Mamani.

2. Comité de Recursos Naturales, Hídricos y Agua

• Secretaria: Diputada Juana Méndez Cababa.

• Vocal: Diputado David Antonio Montaño Iriarte.

• Vocal: Diputado Edwin Valda Ábalo.

3. Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Forestales

• Secretaria: Diputada Denisse Janine Balladares Villamor.

• Vocal: Diputado Carlos Hernán Arrien Cronembold.

• Vocal: Diputada Sandra Arminda Rivero Maldonado.

Fuente: Cámara de Diputados