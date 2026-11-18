La Cámara Baja aprobó la resolución con dos tercios de los votos. La nueva estructura contempla áreas como Constitución, Justicia, Economía, Educación, Salud, Derechos Humanos y Política Internacional.
18/11/2026 7:52
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En su 2.ª Sesión Ordinaria, diputados nacionales aprobaron una resolución camaral para la conformación de 12 comisiones permanentes y 37 comités para la Legislatura 2026-2027, mediante una votación que alcanzó los dos tercios requeridos.
La resolución está consolidada en base a los artículos 41, 42, 43, 45, 53 y 54 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que señala que las Comisiones deben impulsar iniciativas legislativas, fiscalizar políticas públicas, analizar proyectos de ley, hacer seguimiento a solicitudes de información y coordinar acciones con autoridades, en el marco de sus respectivas áreas de competencia.
Las comisiones para la Legislatura 2026-2027 fueron conformadas de la siguiente manera:
1. Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral
Presidente: Diputado Andrés Lombardo Medina Sotomayor.
1. Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación
• Secretaria: Diputada Yazmín Guizada Arteaga.
• Vocal: Diputado Rafael Darío López Mercado.
• Vocal: Diputado Luís Fernando Laredo Arellano.
2. Comité de Democracia y Sistema Electoral
• Secretaria: Diputada Sindy Carina Donaire Oropeza.
• Vocal: Diputado Roberto Carlos Rodríguez Llanqui.
• Vocal: Diputado Juan Fernando Del Granado Cosío.
3. Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa
• Secretario: Diputado Walter Pinto Mollinedo.
• Vocal: Diputado Macedonio Vargas Gabriel.
• Vocal: Diputada Liz Betty Balhuarte Piluy.
2. Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado
Presidente: Diputado Ruddy Javier Pantaleón Saravia.
1. Comité de Jurisdicción Ordinaria y Consejo de la Magistratura
• Secretario: Diputado Edgar Manolo Rojas Paz.
• Vocal: Diputada María Esther Góngora Miranda.
• Vocal: Diputado Óscar Alejandro García Hoyos.
2. Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina
• Secretario: Diputado Rolando Santos Pacheco Chávez.
• Vocal: Diputado Omar Antonio Muriel Vásquez.
• Vocal: Diputado Diego Andrés Brañez Leaños.
3. Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado
• Secretaria: Diputada Catherine Pinto Veneros.
• Vocal: Diputada Basilia Cruz Bernal.
• Vocal: Diputada Esther Salvatierra Landívar.
3. Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas
Presidente: Diputado Richard Nilson López Martínez.
1. Comité de Planificación e Inversión Pública
• Secretario: Diputado Constancio Gutiérrez Catacora.
• Vocal: Diputado Iber Antonio Pino O´barrio.
• Vocal: Diputada Anahi Nayeli Rocha Rodas.
2. Comité de Presupuesto, Política Tributaria y Contraloría
• Secretaria: Diputada Gabriela Apaza Céspedes.
• Vocal: Diputado Emilio Barreras Ramos.
• Vocal: Diputado Ricardo Xavier Rada Zeballos.
3. Comité de Política Financiera, Monetaria y de Seguros
• Secretario: Diputado José Luís Porcel Marquina.
• Vocal: Diputada Sandra Hinojosa Núñez.
• Vocal: Diputada Marlene Gonzales Coper.
4. Comité de Ciencia y Tecnología
• Secretario: Diputado René Arebayo Corimayo.
• Vocal: Diputado Egidio Arce Escalera.
• Vocal: Diputado Hinosencio Adalid Carbajal Miranda.
4. Comisión de Economía Plural, Producción e Industria
Presidenta: Diputada Liliana Marcela Villena Romero.
1. Comité de Minería y Metalurgia
• Secretaria: Diputada Danitza Mejía Figueredo.
• Vocal: Diputado Juan Carlos Poma Tapia.
• Vocal: Diputada Kattia Juvenila Arando Sandoval.
2. Comité de Energía e Hidrocarburos
• Secretario: Diputado Alejandro Jorge Reyes Careaga.
• Vocal: Diputada María Elena Vildozo Eyzaguirre.
• Vocal: Diputado Hidelberto Márquez Marca.
3. Comité de Industria, Comercio, Transportes y Turismo
• Secretario: Diputado Reynaldo Seas Pimentel.
• Vocal: Diputada Glenda Marlene Aguilera Padilla.
• Vocal: Diputada Andrea Alejandra Ballivián Vargas.
4. Comité de Agricultura y Ganadería
• Secretaria: Diputada Flavia Barbery Ramos.
• Vocal: Diputado Edwin Huiza Sandagorda.
• Vocal: Diputada Cecilia Isabel Requena Zárate.
5. Comité de Economía Comunitaria y Social Cooperativa
• Secretaria: Diputada Lorena Guiselle Gareca Mealla.
• Vocal: Diputado Ramiro Florencio Alanoca Condori.
• Vocal: Diputada María José Soruco Chacón.
5. Comisión de Organización territorial del Estado y Autonomías
Presidente: Diputado Raúl Alfonso Párraga Meléndez.
1. Comité de Autonomías Departamentales
• Secretario: Diputado Pablo Maito Moye.
• Vocal: Diputado Wilson Añez Yamba.
• Vocal: Diputada Carmen Ruelas Pardo.
2. Comité de Autonomías Municipales y Regionales
• Secretaria: Diputada Kelly Andrea Velarde Arancibia.
• Vocal: Diputado Santiago Ticona Yupari.
• Vocal: Diputada Verónica Lafuente Vásquez.
3. Comité de Autonomías Indígena Originario Campesinas
• Secretaria: Diputada Tania Bacilia Cayoja Alcón.
• Vocal: Diputado Zacarías Huarachi López.
• Vocal: Diputada Lissa Amanda Claros Lora.
6. Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Culturas e Interculturalidad
Presidente: Diputado Edgar José Zegarra Bernal.
1. Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural
• Secretario: Diputado Freddy Camacho Calizaya.
• Vocal: Diputada Ana María Quiroga Ramírez.
• Vocal: Diputado Herminio Fernández Thola.
2. Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos
• Secretaria: Diputada Karina Patricia Liebers Cáceres.
• Vocal: Diputada Claudia Estela Ramírez Esteves.
3. Comité de la Hoja de Coca
• Secretario: Diputado Armin Lluta Chuquimia.
• Vocal: Diputado Rodrigo Antonio Loma.
• Vocal: Diputada Patricia Magín Arancibia Ibáñez.
7. Comisión de Educación y Salud
Presidenta: Diputada Nathaly Abril Chuquimia Rivas.
1. Comité de Educación
• Secretaria: Diputada Marina Isabel Cachambi Álvarez.
• Vocal: Diputado Christian Méndez Gutiérrez.
• Vocal: Diputada Sandra Reina Vilacahua Romano.
2. Comité de Salud, Deportes y Recreación
• Secretaria: Diputada Litzie Nadir Orellana Arciénega.
• Vocal: Diputado Oscar Ricardo Bustamante De La Zerda.
• Vocal: Diputada Daniela Cabrera Guillen.
8. Comisión de Derechos Humanos
Presidente: Diputado William Marcelo Solís Valencia.
1. Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades
• Secretaria: Diputada Sonia Siñani Callisaya.
• Vocal: Diputado Víctor Huaranca Mamani.
• Vocal: Diputada Salma Tobías Paz.
2. Comité de Derechos de Género
• Secretaria: Diputada Ofelia Alejandra Zurita Medrano.
• Vocal: Diputada Miriam Lineth Rodríguez Vallejos.
• Vocal: Diputada Alicia Rojas Vargas.
9. Comisión de Política Social
Presidenta: Diputada Clotilde Padilla Solís.
1. Comité de Trabajo y Régimen Laboral
• Secretaria: Diputada Lucero Celeste Jutiniano Oropeza.
• Vocal: Diputado Germain Caballero Vargas.
• Vocal: Diputada Milka Rojas Grágeda.
2. Comité de Seguridad Social y de Protección Social
• Secretaria: Diputada Luzmila Aurora Patiño Morales.
• Vocal: Diputada Eliana Condori Tola.
• Vocal: Diputada Ruth Miriam Solano Mamani.
3. Comité de Hábitat, Vivienda y Servicios Básicos
• Secretario: Diputado Mario Lima Paz.
• Vocal: Diputado Eliseo Antezana Nuñez.
• Vocal: Diputada Adelia Cruz Paz.
10. Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas
Presidenta: Diputada Ximena Arispe Bernabé.
1. Comité de Gobierno y Policía Boliviana
• Secretaria: Diputada Yhercina Méndez Tarifa.
• Vocal: Diputado Guillermo Arturo Mendoza Eguino.
• Vocal: Diputado Carlos Silvestre Alarcón Mondonio.
2. Comité de Defensa, Fuerzas Armadas, Fronteras y Defensa Civil
• Secretaria: Diputada Cintya Lidia Ruíz Farfán.
• Vocal: Diputado Aime Michel Hecker Urresti.
• Vocal: Diputado Rori Terrazas Montaño.
3. Comité de Lucha contra el Narcotráfico
• Secretario: Diputado Gabriel Ángel Justiniano Castro.
• Vocal: Diputada Susana Carola Campos Elio.
• Vocal: Diputado Rubén Horacio Calizaya Gutiérrez.
4. Comité de Seguridad Ciudadana
• Secretaria: Diputada Dionicia Máxima Chura Ticona.
• Vocal: Diputada Shirley Vargas Paco.
• Vocal: Diputado Romel Mercado Zabala.
11. Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante
Presidenta: Diputada Alexandra Edith Boero Gareca.
1. Comité de Política Internacional, Protección al Migrante y Organismos Internacionales
• Secretario: Diputado Rolando Kobayashi Rojas.
• Vocal: Diputado Sergio Luís Vásquez Jordán.
• Vocal: Diputada Brizeida Karen Velís Muñoz.
2. Comité de Relaciones Económicas Internacionales
• Secretaria: Diputada Diana Romero Saavedra.
• Vocal: Diputado Pablo Ernesto Ávila Quaino.
• Vocal: Diputada Pamela Jaldín Vélez.
12. Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente
Presidenta: Diputada Helen Patricia Patiño Butrón.
1. Comité de Región Amazónica, Tierra y Territorio
• Secretaria: Diputada Erodita Apala Villca.
• Vocal: Diputado Carlos Hugo Idagua Flores.
• Vocal: Diputada Judith Oporto Mamani.
2. Comité de Recursos Naturales, Hídricos y Agua
• Secretaria: Diputada Juana Méndez Cababa.
• Vocal: Diputado David Antonio Montaño Iriarte.
• Vocal: Diputado Edwin Valda Ábalo.
3. Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Forestales
• Secretaria: Diputada Denisse Janine Balladares Villamor.
• Vocal: Diputado Carlos Hernán Arrien Cronembold.
• Vocal: Diputada Sandra Arminda Rivero Maldonado.
Fuente: Cámara de Diputados
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