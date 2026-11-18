Cada 18 de noviembre, Bolivia recuerda el origen de uno de sus símbolos patrios más representativos: el Himno Nacional.

Su historia se remonta a 1845, cuando fue presentado por primera vez en la ciudad de La Paz, como una composición destinada a expresar el sentimiento de libertad, soberanía y orgullo nacional, en homenaje a una de las victorias militares más importantes del país.

Originalmente conocido como «Canción Patriótica», el himno fue encargado durante el gobierno del presidente José Ballivián, con motivo del cuarto aniversario de la Batalla de Ingavi, librada el 18 de noviembre de 1841.

18 de noviembre: Bolivia celebra 181 años de su Himno Nacional

La letra fue escrita por el abogado, jurisconsulto y poeta chuquisaqueño José Ignacio de Sanjinés, mientras que la composición musical estuvo a cargo del maestro italiano Leopoldo Benedetto Vincenti, quien se desempeñaba como director de las bandas militares del Ejército.

Ambos dieron forma a una obra que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los principales emblemas de la identidad boliviana.

El estreno se realizó al mediodía del 18 de noviembre de 1845, frente al Palacio de Gobierno, en lo que actualmente es la Plaza Murillo. La primera interpretación estuvo a cargo de aproximadamente 90 músicos de las bandas militares de los batallones quinto, sexto y octavo.

La presentación formó parte de los actos conmemorativos por la Batalla de Ingavi y fue presenciada por el presidente Ballivián, autoridades y ciudadanos que se congregaron para escuchar la nueva composición.

La jornada tuvo un segundo momento importante durante la noche, cuando la «Canción Patriótica» volvió a interpretarse en el recién inaugurado Teatro Municipal de La Paz. De esta manera, la obra comenzó a ganar reconocimiento como una composición destinada a representar a la naciente República.

Su reconocimiento oficial llegó durante el gobierno del presidente Manuel Isidoro Belzu, cuando en 1851 se emitió un Decreto Supremo que la estableció como Himno Nacional de Bolivia. Además, se dispuso la impresión de su letra y partitura para que fueran distribuidas en las unidades educativas.

La letra está marcada por un mensaje de resistencia, libertad y defensa de la soberanía. Su coro, «Morir antes que esclavos vivir», se convirtió en una de las frases más reconocidas del sentimiento patriótico boliviano.