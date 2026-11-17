La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este martes 17 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, marcadas por un incremento sostenido en el precio de venta desde la apertura hasta el final de las operaciones.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,68 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

El dólar paralelo cerró este martes en Bs 11,68 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó un ajuste ascendente en la venta conforme avanzaron las horas:

06:00 a.m.: La divisa abrió la jornada cotizándose en Bs 11,68 para la compra y Bs 11,92 para la venta.

Mediodía: Se registró un leve ajuste con una ligera baja en la compra a Bs 11,67 y un repunte en la venta hasta los Bs 11,97 .

Cierre de jornada: El precio de compra recuperó el nivel de la mañana (Bs 11,68), mientras que la venta continuó escalando hasta finalizar en Bs 11,98.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,70, ubicándose ligeramente por encima de la cotización de compra del mercado informal, pero manteniéndose por debajo del valor de venta.