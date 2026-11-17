Obtener una solución habitacional en Bolivia durante la gestión 2027 depende directamente de la realidad económica y patrimonial de cada hogar, según explicó el director general ejecutivo de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), Jorge Méndez Carrasco.

La autoridad señaló que la institución administra cinco modalidades con características y exigencias propias, por lo que resulta indispensable identificar el programa adecuado antes de iniciar cualquier gestión.

Comunidad urbana: créditos para quienes no tienen terreno

Esta línea apunta a ciudadanos bolivianos que carecen tanto de casa como de lote propio y buscan integrarse a proyectos habitacionales en las ciudades. Méndez indicó que el financiamiento opera mediante créditos del Banco Unión con una tasa de interés anual del 3% a un plazo máximo de 30 años, mientras que la directora departamental de la AEVivienda en Santa Cruz, Paola Soruco Parada, precisó que se exige un aporte propio del 10%.

Ser boliviano o boliviana y mayor de edad.

Carecer de otros bienes inmuebles registrados a su nombre.

No haber recibido anteriormente beneficios habitacionales del Estado.

Aprobar una evaluación de capacidad de pago y cubrir el 10% de aporte propio.

En el departamento cruceño, Soruco destacó la disponibilidad de tres complejos habitacionales: el condominio Patujú, el condominio Altos de Cotoca y la urbanización Papa Francisco en Warnes. La directora departamental detalló que los precios referenciales oscilan entre los 19.000 y 30.000 dólares, dependiendo de las características de cada inmueble y de la calificación crediticia del postulante.

Vivienda cualitativa: mejoras y ampliaciones en casa propia

Para las familias que ya poseen un inmueble pero requieren optimizar su habitabilidad o expandir espacios debido al crecimiento del hogar, la institución dispone de la modalidad cualitativa. Méndez ejemplificó el alcance de este programa señalando: “Yo tengo cuatro hijos, tengo una vivienda con dos dormitorios, lo que hacemos es construirle dos dormitorios más”.

Ser boliviano o boliviana, mayor de edad y residir de forma permanente en el lugar de la obra.

Contar con una vivienda o lote propio y no haber recibido previamente beneficios estatales similares.

Cumplir con el aporte propio fijado para la intervención.

La autoridad aclaró que la finalidad estricta de esta línea es refaccionar o ampliar una edificación ya existente. Por ello, este programa no contempla la entrega de casas nuevas a postulantes que carezcan de terreno.

Vivienda nueva: construcción desde cero en lote propio

Las familias que disponen de un terreno propio pero carecen de una edificación adecuada pueden postular a la modalidad de vivienda nueva, donde la AEVivienda ejecuta la obra directamente en el predio del beneficiario. Méndez precisó que el modelo contempla una superficie referencial de 64 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios, cocina, baño y una sala pequeña.

Ser boliviano o boliviana, mayor de edad y mantener residencia permanente en el sitio de la construcción.

Acreditar la propiedad de un terreno apto para ejecutar el proyecto.

No haber sido beneficiario anterior de planes estatales de vivienda y cumplir con el aporte propio correspondiente.

A diferencia de la comunidad urbana, que funciona mediante un crédito bancario para adquirir un inmueble en conjuntos habitacionales, la vivienda nueva edifica directamente sobre el lote familiar. Esta modalidad permite consolidar el patrimonio sin asumir deudas hipotecarias a largo plazo.

Atención de emergencia y extraordinaria: respaldo ante crisis

El cuarto programa asiste a hogares cuyas casas quedaron destruidas o gravemente dañadas tras desastres naturales u otras contingencias oficialmente declaradas. Soruco advirtió que la reconstrucción no siempre ocurre en el mismo sitio, pues primero se evalúa técnicamente si el terreno es seguro o si el riesgo de deslizamiento obliga a reubicar a la familia.

Declaratoria municipal de emergencia por desastre natural y lista oficial de afectados.

Formulario de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de Defensa Civil.

Acreditación de propiedad del inmueble o terreno dañado y cumplimiento de condiciones técnicas.

Si el predio original permanece expuesto a peligros geológicos o climáticos, los equipos técnicos determinan la viabilidad de gestionar otra solución habitacional. De este modo, el Estado prioriza la seguridad física de los damnificados antes de iniciar cualquier edificación.

Atención extraordinaria: respaldo para extrema vulnerabilidad

La quinta modalidad está diseñada para personas y núcleos familiares que atraviesan situaciones sociales o económicas críticas y demandan una respuesta diferenciada. Méndez puntualizó que este programa alcanza a personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras en alta vulnerabilidad y hogares cuyos ingresos no logran cubrir una vivienda básica.

Evaluación socioeconómica individualizada de cada caso por parte de la entidad estatal.

Priorización de grupos en situación de riesgo social extremo, sin una lista única ni rígida de requisitos previos.

Verificación de condiciones específicas para determinar la pertinencia y alcance del beneficio.

Al no regirse por un listado estándar de exigencias como las demás líneas, la institución analiza directamente la realidad particular de cada solicitante. Esto garantiza que las familias con mayores carencias puedan acceder a un techo digno pese a no cumplir con requisitos patrimoniales tradicionales.

¿Cómo se financian estas modalidades?

La principal diferencia financiera radica en que la comunidad urbana implica asumir un crédito bancario con cuotas mensuales, mientras que las otras cuatro modalidades constituyen inversiones estatales a fondo perdido.

Según aclararon las autoridades, en estos últimos casos los beneficiarios no devuelven el costo de la obra al Estado, aunque pueden aportar materiales o contrapartes específicas, y pueden consultar los detalles en las oficinas departamentales de la AEVivienda en los nueve departamentos del país.