Un incendio se registró cerca de las 11:45 de este martes 17 de noviembre en la brostería “Águila”, ubicada en la avenida Cochabamba, entre las avenidas Mariscal Santa Cruz, en la zona Primero de Mayo de la ciudad de El Alto.

De acuerdo con el reporte policial, el fuego se habría originado por una presunta fuga de gas licuado de petróleo (GLP), mientras los trabajadores se encontraban preparando alimentos en la cocina del establecimiento.

El propietario del restaurante, Ronal B.L. de 37 años, informó a los efectivos policiales que advirtió el incendio y que lograron controlar las llamas con ayuda de los propietarios.

Bomberos acudieron para enfriar el lugar

Tras conocerse el incidente, personal policial se constituyó en el establecimiento y posteriormente, cerca de las 11:55, llegaron efectivos de Bomberos, a cargo del suboficial primero Alejandro Antezana Flores, para realizar los trabajos de enfriamiento del ambiente y evitar una posible reactivación del fuego.

El incidente provocó daños materiales en el restaurante de comida rápida. De manera preliminar, se presume que una conexión defectuosa en la manguera de la garrafa de GLP habría ocasionado una fuga de gas.

Dos personas fueron evacuadas por precaución

Como medida preventiva, Ester Quispe de 26 años, e Iván Leonardo de 31, fueron evacuados al Centro de Salud Primero de Mayo para descartar una posible intoxicación por inhalación de monóxido de carbono (CO) o dióxido de carbono (CO₂).

Ambos fueron evaluados por la médica de turno, Raquel León, quien estableció que no presentaban ninguna alteración en su estado de salud.