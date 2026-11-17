En nuestro sector Ojo Ciudadano, habitantes de la calle Ballivián, en el casco viejo de la capital cruceña, denunciaron el robo constante de rejillas metálicas del sistema de drenaje pluvial, una situación que deja profundos huecos expuestos y pone en riesgo a peatones, conductores y mascotas.

De acuerdo con los vecinos, más de una veintena de rejillas han desaparecido en diferentes puntos del sector. Los afectados aseguran que los robos ocurren principalmente durante la noche y que ya se han registrado accidentes.

Durante el recorrido de Ojo Ciudadano se observaron desagües abiertos que, según los vecinos, quedaron sin protección después del robo de las rejillas.

En uno de los puntos denunciados, los propios habitantes colocaron un palo y otros objetos para advertir a quienes circulan por el lugar.

La medida improvisada busca prevenir nuevas caídas, pero no reemplaza una protección adecuada.

“Hay personas que se lastiman, hay pequeños animales que se caen. Entonces es preocupante. Pedimos nosotros a la Alcaldía que restituyan esas placas”, manifestó uno de los vecinos.

Los afectados relataron que una persona cayó recientemente en uno de los huecos, lo que aumentó la preocupación en la zona.

Según los testimonios recogidos, personas desconocidas aprovechan la oscuridad y la escasa vigilancia nocturna para retirar las estructuras metálicas.

Algunos vecinos señalaron que las cámaras de seguridad habrían registrado vehículos llegando a altas horas de la noche y a personas retirando las rejillas.

Una de las principales preocupaciones es que, durante las precipitaciones, el agua puede cubrir los huecos y dificultar que las personas identifiquen el peligro.

“En época de lluvia no se ve, pues”, advirtió un vecino al mostrar uno de los desagües sin rejilla.

Los afectados señalan que algunos espacios tienen suficiente profundidad para que una persona pueda caer dentro de ellos.

Por eso consideran urgente la reposición de las estructuras antes de que se produzcan nuevos accidentes.