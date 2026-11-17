La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a través de su oficina departamental de Santa Cruz, informó que la carretera San Ignacio de Velasco–San Matías estará transitable con precaución y contará con un desvío temporal en el subtramo Las Petas–Minador, debido a trabajos programados en el puente Los Bugres.

De acuerdo con el comunicado institucional, la medida comenzará a las 07:00 del jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 del viernes 20 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, los conductores deberán tomar previsiones y circular respetando las indicaciones del personal encargado y la señalización instalada en el sector.

La ABC explicó que la intervención contempla el reemplazo de elementos de madera en un sector del puente Los Bugres, trabajos que se ejecutarán de acuerdo con el cronograma establecido.

“La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en el departamento de Santa Cruz informa a los usuarios de la Red Vial Fundamental que la carretera San Ignacio de Velasco San Matías estará transitable con precaución y desvío temporal en el subtramo Las Petas - Minador, desde las 07:00 del jueves 19 de noviembre hasta las 23:59 del viernes 20 de noviembre de 2026”, señala la publicación difundida por la institución en sus redes sociales.

La ABC informó sobre el desvío temporal en la ruta San Ignacio de Velasco–San Matías por trabajos en el puente Los Bugres.

Asimismo, la entidad agregó: “Esta medida responde a los trabajos de reemplazo de elementos de madera en un sector del puente Los Bugres, cuya ejecución se realizará de acuerdo con el cronograma de intervención establecido”.

Ante esta situación, la ABC recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización vial y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, con el propósito de evitar inconvenientes y priorizar la seguridad durante sus desplazamientos.

La institución también aseguró que trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, con personal y maquinaria, además de realizar el monitoreo permanente de las carreteras para atender cualquier eventualidad, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Finalmente, la ABC agradeció la comprensión y colaboración de la población mientras se desarrollan los trabajos en este sector de la Red Vial Fundamental.