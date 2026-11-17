Los contribuyentes de Santa Cruz de la Sierra tienen una nueva oportunidad para regularizar sus obligaciones tributarias con el municipio. La Alcaldía puso en vigencia un perdonazo tributario que contempla la condonación del 50% del total de las deudas anteriores a la gestión 2020 y la eliminación del 100% de multas e intereses para las obligaciones correspondientes a los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

La medida estará vigente desde el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre y comprende impuestos de bienes inmuebles, vehículos automotores, patentes municipales y licencias de funcionamiento de actividades económicas.

Carlos Verazaín, director de Recaudaciones de la Alcaldía cruceña, explicó durante una entrevista en el programa El Mañanero que el beneficio alcanza a una amplia parte de la cartera tributaria en mora del municipio.

“Sí, bueno, nuestro alcalde ha emitido una ley de perdonazo tributario. Esta ley tiene una condonación del 50% de todas aquellas obligaciones tributarias anteriores a la gestión 2020, es decir, 1995 a 2020, y para aquellas gestiones 2021 a 2024, una condonación del 100% de multas e intereses”, señaló Verazaín.

El funcionario destacó que la medida no se limita únicamente a los intereses acumulados, sino que también contempla una reducción del capital adeudado para las gestiones más antiguas.

“Este es un perdonazo tributario bastante amplio; abarca toda la cartera en mora del municipio y, bueno, no se da comúnmente, en especial esta figura de condonarte el 50% del total de la obligación tributaria; comprende tributos emitidos, sanciones y multas e intereses también”, agregó.

¿Qué deudas tienen descuentos?

El porcentaje de condonación depende del año en que se generó la deuda. Para las obligaciones tributarias comprendidas entre 1995 y 2020, el descuento alcanza al 50% del total de la obligación, incluyendo el tributo, las multas y los intereses.

En cambio, para las gestiones 2021 a 2024, se aplica la condonación del 100% de las multas e intereses, mientras que el contribuyente debe pagar el capital correspondiente.

Verazaín explicó que esta diferencia responde, entre otros factores, al tiempo de acumulación de las deudas y a las dificultades económicas registradas durante la pandemia.

“Esto se da por pandemia y también, obviamente, aquella deuda más antigua ha ido acumulando más intereses, más mantenimiento de valor, lo que la vuelve un poco más pesada. Entonces, aquí esa diferencia entre el 2020 para atrás es para beneficiarlo en mayor manera al contribuyente”, detalló.

Cómo pagar los impuestos desde el celular

Uno de los aspectos destacados de este perdonazo es que los contribuyentes no necesitan acudir a las oficinas municipales para conocer el monto actualizado de su deuda ni solicitar que se aplique el descuento.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de la plataforma Tu Municipio 24-7. Para ingresar, el ciudadano debe contar con el número de inmueble o la placa de su vehículo, introducir ese dato en el sistema y consultar la deuda pendiente.

El descuento aparece aplicado automáticamente, por lo que no es necesario realizar una solicitud adicional en la Quinta Municipal.

“De manera digital es simplemente entrar a la página tu municipio 24-7, y si conoces el número del bien inmueble, que todo mundo tiene ese dato de su propio bien inmueble, o el número de placa del vehículo, entras al sistema, colocas el número de placa del vehículo, o el número del bien inmueble, y el sistema te muestra la deuda tributaria, el descuento ya está aplicado en el sistema, no es necesario ir a la quinta, no es necesario ir a solicitarlo el descuento ni nada, el descuento ya está aplicado automáticamente en el sistema”, explicó el director.

Una vez que el contribuyente revisa el monto que debe pagar, puede seleccionar la opción de pago y generar un código QR para completar la transacción desde su celular o computadora.

Verazaín aseguró que el procedimiento es sencillo y rápido: “Entonces, es una operación que hemos hecho nosotros el cálculo y te demora 60 segundos, si sabes el número de placa de su vehículo. Es muy práctico, 60 segundos te demoras en pagar”.

También se podrá pagar hasta en 30 cuotas

Para quienes no cuentan con los recursos necesarios para cancelar toda su deuda al contado, la Alcaldía habilitó facilidades de pago.

Los interesados deberán acudir a la Quinta Municipal y solicitar un plan de pagos. Según Verazaín, se requiere un adelanto del 20% del total de la obligación tributaria y, dependiendo del monto y las condiciones del caso, se podrá acceder a un cronograma de hasta 30 cuotas.

“Y para aquellas personas que quieran acogerse a una facilidad de pago, ahí sí pueden apersonarse a la Quinta Municipal, y con el 20% del total de la obligación tributaria, se puede dar, según sea el caso, hasta 30 cuotas para realizar el pago de la obligación tributaria”, afirmó.

Atención presencial y horarios

Quienes prefieran realizar sus consultas o trámites de manera presencial pueden acudir a las oficinas de la Quinta Municipal, ubicadas en el cuarto anillo, próximo a la avenida Roque Coronado.

La atención regular es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00. Para organizar la atención, se distribuyen fichas a los contribuyentes que llegan hasta las instalaciones municipales.

El director de Recaudaciones informó que actualmente se entregan aproximadamente 1.000 fichas por día.

“Cuando vas a la Quinta Municipal se hace una repartición de fichas. Nosotros aproximadamente estamos hoy en día repartiendo mil fichas al día. Entonces, bueno, se le da ficha a todas las personas que vayan a la Quinta Municipal. Pero, sin embargo, es bueno recalcar, lamentablemente nuestra población creo que todavía no está muy familiarizada con el manejo de la página digital, de la página de tu municipio 24-7. Sin embargo, recalcar que pueden realizar el pago desde la comodidad de su casa o desde el celular, desde la oficina, donde ustedes quieran”, aseguró.

Además, durante la última semana de vigencia del beneficio, el horario de atención presencial se ampliará desde las 08:00 hasta las 18:00, con el compromiso de atender a las personas que permanezcan esperando.

“Sí, como siempre, nosotros extendemos el horario de atención en la última semana y el horario de atención en la última semana va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, la obligación de atender a todas las personas que todavía tengamos en espera en aquellos días”, mencionó.

Licencias de funcionamiento gratuitas para nuevos emprendimientos

Durante la entrevista, Verazaín también recordó que existe otra disposición municipal destinada a incentivar la formalización y apoyar a los nuevos emprendimientos.

Explicó que las nuevas actividades económicas pueden obtener su licencia de funcionamiento sin pagar tasas por el trámite y tampoco deben cancelar impuestos por el uso de esa licencia durante el primer año de actividad.

Sin embargo, aclaró que este beneficio no alcanza a los establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas.

“Sí, correcto, las licencias de funcionamiento, es bueno mencionarlo que hace algunos meses ya atrás nuestro alcalde ha sacado una ley extinguiendo totalmente cualquier pago para la obtención de licencias de funcionamiento para todas aquellas actividades económicas que son nuevas. Esto para fomentar un poco, para fomentar en realidad el trabajo, los emprendimientos, para fomentar los emprendimientos. Entonces, hay una ley ya que las licencias de funcionamiento no pagan ningún tipo de tasa, no pagas nada por el trámite y el primer año no pagas ningún impuesto por el uso de la licencia o por el trabajo que estás realizando de la actividad económica. Recalcar que este beneficio sí no aplica para aquellos lugares donde se venden bebidas alcohólicas. Entonces, para los nuevos emprendedores, exceptuando los lugares donde se venden bebidas alcohólicas”, aseguró.

Finalmente, el director de Recaudaciones invitó a los contribuyentes a aprovechar el periodo de vigencia del perdonazo y recordó que no es indispensable contar con el dinero para cancelar toda la deuda de una sola vez, ya que también existe la posibilidad de acceder a un plan de pagos.

El beneficio estará disponible hasta el 9 de diciembre, por lo que los ciudadanos con obligaciones pendientes pueden consultar sus deudas en la plataforma Tu Municipio 24-7 o acudir a la Quinta Municipal para recibir orientación y conocer las alternativas disponibles.