En un recorrido por el sector de frutas del mercado antiguo Abasto, se identificaron diferentes opciones para quienes buscan productos para preparar ensaladas de frutas o consumirlos de manera individual.

Entre los precios consultados, la pera se ofrece a cinco unidades por Bs 20, mientras que la manzana tiene opciones de tres, cuatro o cinco unidades por Bs 10, dependiendo del tamaño y la variedad.

La uva se comercializa entre Bs 30 y Bs 35, según los puestos consultados. Una comerciante indicó que el kilo de esta fruta podría llegar a disminuir cuando avance la temporada.

En cuanto a otras frutas, la frutilla se encuentra a Bs 25 el kilo. La piña guaraya se ofrece a Bs 15, mientras que la procedente del Chapare cuesta Bs 20.

La cereza también presenta diferentes precios: una comerciante la ofrece a Bs 50 el kilo y explicó que actualmente se encuentra a un costo menor que en semanas anteriores, cuando podía llegar a Bs 70 u 80.

Por otro lado, la palta peruana se comercializa a Bs 40 el kilo. La vendedora reconoció que el precio está algo elevado, pero anticipó que podría bajar con la llegada de la producción nacional.

Los comerciantes esperan que la llegada de nueva producción permita reducir el costo de algunas frutas.