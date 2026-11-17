El Gobierno de Bolivia estableció el Bono PEPE II mediante el Decreto Supremo 5713, con el objetivo de brindar un apoyo económico extraordinario a sectores de la población que enfrentan mayores dificultades económicas.

La ayuda contempla hasta Bs 750 por beneficiario, distribuidos en tres pagos de Bs 250 cada dos meses.

El beneficio está dirigido a seis grupos de población, de acuerdo con los requisitos y fechas de registro establecidos en la normativa:

Los seis grupos contemplados:

1. Mujeres gestantes y familias del Bono Juana Azurduy

Mujeres embarazadas y madres, padres o titulares de cobro de niñas y niños inscritos en el Bono Juana Azurduy, dentro del periodo establecido por el nuevo decreto.

2. Personas con discapacidad visual

Quienes reciben el Bono Anual de Indigencia, incluidos menores de edad representados por un tutor.

3. Personas con discapacidad grave o muy grave

Deben estar registradas en el SIPRUNPCD dentro de las fechas establecidas.

4. Adultos mayores sin jubilación

Personas que reciben la Renta Dignidad, pero no perciben una pensión o renta de la Seguridad Social de Largo Plazo.

5. Padres, madres o tutores de estudiantes

De estudiantes de hasta 18 años de unidades educativas fiscales y de convenio, así como centros de educación especial fiscales y de convenio, que cumplan los requisitos de matriculación.

6. Niñas, niños y adolescentes en centros de acogida y centros penitenciarios

El dinero será cobrado por las personas legalmente habilitadas para representarlos.

Los requisitos y fechas de corte fueron modificados por el Decreto Supremo 5768, promulgado el 16 de noviembre de 2026.

El programa contempla tres desembolsos:

Primer pago: noviembre de 2026.

Segundo pago: enero de 2027.

Tercer pago: marzo de 2027.

El periodo general de pagos se extiende hasta abril de 2027. Las fechas específicas de cobro deben confirmarse mediante el cronograma oficial.

Las tres modalidades de cobro serán:

Depósito en una cuenta bancaria unipersonal. Cobro por ventanilla en una entidad financiera pública o corresponsales habilitados. Abono en una cuenta de billetera móvil de la entidad bancaria pública.

La Gestora Pública habilitó un canal de consulta para verificar si una persona está contemplada en el programa.