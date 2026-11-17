La Alcaldía de El Alto desplegó a la Guardia Municipal en inmediaciones del puente de Río Seco para ejecutar operativos de despeje de vías y descongestionar uno de los sectores con mayor conflicto vehicular y peatonal de la zona. Las acciones buscan retirar vehículos estacionados en lugares no autorizados, ordenar las paradas del transporte interprovincial y facilitar la circulación durante los días de feria.

El secretario de Transporte y Movilidad Urbana, Luis Zeballos, explicó que los trabajos responden a los problemas generados por la presencia de comerciantes, peatones y vehículos que ocupan espacios destinados a la circulación.

"Todo este lugar se ha convertido en un problema. El problema que tiene La Ceja, esa enfermedad que tiene La Ceja, se está pidiendo en términos de otro lugar y este es otro punto en el cual tenemos ese problema", manifestó.

La autoridad señaló que los vehículos que se estacionan en lugares prohibidos generan congestionamientos que pueden extenderse entre 30 y 40 minutos, dificultando el tránsito de motorizados y peatones.

Como parte de los operativos, la Guardia Municipal está colocando cepos o trampas a los vehículos que incumplen las restricciones de estacionamiento. Los conductores deberán cumplir con las sanciones correspondientes para recuperar sus motorizados.

Anuncian señalización para prevenir accidentes

Otro de los problemas identificados en el puente de Río Seco es el riesgo al que se exponen los peatones, quienes deben cruzar entre vehículos que circulan por el sector y, en algunos casos, no respetan los espacios de paso.

Zeballos indicó que ya se registraron varios accidentes en el lugar y anunció que la próxima semana se realizarán trabajos de señalización para mejorar la seguridad vial.

Los operativos también contemplan el ordenamiento del transporte interprovincial y el retiro de paradas ilegales que provocan congestionamientos en varias cuadras.

La Alcaldía busca garantizar la transitabilidad en este punto de El Alto y evitar que los problemas de desorden vehicular y ocupación de vías se prolonguen.