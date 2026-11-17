Un cargamento procedente de Miami, Estados Unidos, que llegó a Santa Cruz bajo la modalidad de encomienda, encendió las alertas en el aeropuerto internacional Viru Viru, donde la Policía detectó doce cajas que presumiblemente contenían mercurio. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y de otras instancias policiales para establecer su procedencia, destino y las condiciones en las que ingresó al país.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, confirmó el hallazgo e informó que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades correspondientes.

“En el aeropuerto Viru Viru se logró detectar doce cajas presumiblemente conteniendo mercurio, este trabajo ha sido declinado a la Fiscalía y a Transparencia de la Policía Boliviana, a la Felcc”, informó Fernández.

Consultado por los medios de comunicación sobre la procedencia del cargamento y las razones por las que se encontraba en la terminal aeroportuaria, el jefe policial explicó que llegó desde el exterior, específicamente de Miami.

“Es un cargamento que llegaba del exterior, de Miami, mismo estaba en caja de cartón, como encomienda”, respondió.

Sobre la posible existencia de personas aprehendidas por este hecho, Fernández señaló que todavía no se tienen mayores detalles, debido a que las investigaciones están en curso y se desarrollan bajo la dirección de las autoridades competentes.

“El caso está en investigación bajo dirección funcional. Ha sido detectado en el aeropuerto y las investigaciones ya están en curso. Estaban en carga, como encomienda”, manifestó.

Otro de los aspectos consultados fue el uso que podría tener el mercurio y las razones por las que su ingreso requiere documentación. Al respecto, el comandante explicó que esta sustancia tiene diferentes aplicaciones, pero su internación debe estar respaldada por los permisos y documentos correspondientes.

“Tienen distintos usos, pero cuando llegan y se internan de manera legal tienen que evidenciar a través de la documentación correspondiente”, indicó.

En cuanto a la cantidad del material encontrado, el coronel Fernández precisó que, hasta el momento, la información confirmada por la Policía se limita a las doce cajas detectadas en el aeropuerto.

“Solamente tenemos conocimiento que son doce cajas”, puntualizó.

Por ahora, las autoridades no dieron a conocer quién sería el destinatario de la encomienda, cuál era su destino final ni si el cargamento contaba con la documentación necesaria para su internación legal.