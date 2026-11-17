Una numerosa familia se robó todas las miradas al ingresar bailando a una boda y luciendo enormes collares confeccionados con billetes bolivianos.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a decenas de personas avanzando al ritmo de la música, mientras exhiben los llamativos adornos de dinero que llevaban colgados al cuello. El ingreso generó sorpresa entre los invitados y rápidamente captó la atención de los usuarios de internet.

Según la publicación compartida en TikTok, el acontecimiento habría tenido lugar durante una boda realizada en Tarabuco, en el departamento de Chuquisaca. El peculiar presente habría sido preparado por los familiares del novio como una muestra de cariño y respaldo económico para la nueva pareja.

Pero detrás de estos llamativos regalos existe una tradición que tiene un significado especial en distintas regiones de Bolivia. La entrega de dinero en las bodas representa prosperidad, abundancia y buenos deseos para los recién casados, además de reflejar el compromiso de las familias de acompañarlos en esta nueva etapa.

En algunas celebraciones, los aportes económicos se presentan de manera festiva mediante collares, guirnaldas, sombreros y otras prendas elaboradas con billetes, convirtiendo el momento en uno de los más esperados de la fiesta.

El video no tardó en generar reacciones y comentarios, con usuarios sorprendidos por la cantidad de familiares que participaron en el ingreso y la original manera de entregar el regalo.