Un pequeño y su abuelita se convirtieron en protagonistas de un tierno momento que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, luego de ser grabados bailando alegremente durante un concierto.

La familia se encontraba cerca de una feria donde también se desarrollaba un espectáculo musical. Al darse cuenta de que su abuelita era fanática del ritmo que estaba sonando, el pequeño no lo pensó dos veces: ¡la invitó a bailar!

Pero la gran sorpresa llegó cuando la abuelita comenzó a demostrar que el ritmo lo lleva en la sangre. Con pasos llenos de energía, entusiasmo y una sonrisa contagiosa, disfrutó cada segundo junto a su nieto.

El video no tardó en conquistar las redes sociales, donde cientos de comentarios destacaron el hermoso gesto del pequeño y la complicidad entre ambos. Muchos usuarios también recordaron que los momentos más especiales de la vida no necesitan grandes regalos, sino tiempo, cariño y mucho amor.