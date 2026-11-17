Dos reclusos lograron escapar de una prisión en Brasil después de saltar uno de los muros del recinto penitenciario. Sin embargo, el tercer interno que participaba en la fuga no corrió con la misma suerte, ya que quedó atrapado en el alambre de púas y terminó nuevamente bajo custodia.

Las imágenes muestran cómo los tres hombres llegan hasta la parte superior del muro y comienzan a pasar hacia el otro lado. Dos de ellos consiguen superar el cerco de seguridad y abandonar el lugar.

El último recluso, un hombre de mayor edad, permanece atrapado durante unos segundos hasta que pierde el equilibrio y cae al suelo con los alambres de púas enredados en su cuerpo.

Pese a la caída, el hombre consigue levantarse, pero su intento de fuga termina cuando es capturado por los custodios y devuelto al interior de la prisión.

Mientras tanto, los otros dos internos aprovechan la situación para alejarse del recinto. En el video también se observa cómo reciben indicaciones de personas que se encuentran fuera del lugar antes de continuar con su escape.

Los dos reclusos que consiguieron huir permanecen prófugos, mientras que el tercer involucrado fue recapturado y regresó a prisión.