(Video) Conductor embiste puestos y es detenido tras una persecución policial

Un hombre identificado como Joaquín “N”, de 29 años, fue detenido en Monterrey, Nuevo León - México, acusado de embestir con su vehículo varios puestos de un tianguis y tratar de escapar de las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Miacatlán y Cempoala, en la colonia Solidaridad, donde el conductor impactó los puestos.

Tras recibir el reporte, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron una persecución que terminó en la avenida La Esperanza y la calle Ejidatarios, en la colonia Ampliación Municipal, donde lograron detenerlo.

A través de redes sociales, se comenzaron a compartir videos de cómo el sujeto impacta los puestos del tianguis. De acuerdo con las imágenes, entre comerciantes se alertaron por el peligro que representaba el sujeto que manejaba el automóvil.

Conductor también habría impactado una unidad ministerial

Las primeras investigaciones señalan que, durante su intento de huida, Joaquín “N” también chocó contra una unidad de agentes ministeriales.

Después de su detención, los elementos realizaron una inspección y presuntamente encontraron entre sus pertenencias dosis de droga y dinero en efectivo.

Queda a disposición del Ministerio Público

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.