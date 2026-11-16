Bukele muestra los primeros árboles de Navidad iluminados en El Salvador (video)

El ambiente navideño comenzó a instalarse anticipadamente en El Salvador, donde los primeros árboles de Navidad ya fueron encendidos en distintos espacios del país.

El presidente Nayib Bukele compartió a través de sus redes sociales imágenes de las decoraciones y destacó la alegría de la población ante el inicio de los preparativos para las fiestas de fin de año.

A través de sus redes sociales, el mandatario publicó un video en el que se observan árboles navideños iluminados y espacios adornados con luces, dando inicio a la temporada festiva varias semanas antes de diciembre.

El presidente también compartió imágenes de las celebraciones, en las que se observa la participación de ciudadanos en las actividades de encendido de las decoraciones navideñas.

Con estas primeras instalaciones, diferentes espacios del país comienzan a adoptar el ambiente característico de las fiestas de fin de año, pese a que todavía falta para la llegada de diciembre.