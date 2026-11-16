Escondían casi 20 millones de dólares en bosques, casas y almacenes: el hallazgo que sacude a Hungría

Las autoridades de Hungría recuperaron cerca de 20 millones de dólares en efectivo que estaban escondidos en diferentes lugares del país, entre ellos bosques, edificios agrícolas, almacenes, viviendas y una caja fuerte ubicada en un sitio reservado. El hallazgo se produjo durante una investigación por presunta corrupción que involucra a Miklós Seszták, exministro de Desarrollo Nacional durante el gobierno de Viktor Orbán.

El operativo fue realizado entre el 12 y el 13 de noviembre por la Nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH), que efectuó registros en Budapest y en las regiones de Pest, Békés y Nógrád. Durante las intervenciones, los investigadores encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo ocultas en distintos puntos.

De acuerdo con el reporte oficial, el monto recuperado asciende a 5.071.632.000 florines húngaros, 2.658.350 euros y 1.257.100 dólares. La suma equivale aproximadamente a 19,5 millones de dólares.

La cantidad de billetes obligó al Tesoro del Estado a organizar un operativo especial para contabilizar el dinero. El ministro de Finanzas, András Kármán, informó que 12 trabajadores necesitaron ocho horas y cinco máquinas contadoras para completar el recuento. Posteriormente, los fondos fueron depositados en las cuentas del Tesoro estatal.

Una investigación por presuntos sobornos

El caso está relacionado con Miklós Seszták, quien ocupó el Ministerio de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018, durante la administración de Viktor Orbán. El exfuncionario fue detenido a finales de septiembre y permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades sospechan que Seszták y el entonces responsable de la empresa estatal de gestión de activos, Norbert Szivek, recibieron pagos ilegales por más de 11.000 millones de florines húngaros, en una trama vinculada a contratos de la empresa pública de transporte Volánbusz.

La investigación apunta a presuntas irregularidades en la compra de autobuses usados y otras operaciones comerciales que habrían generado perjuicios económicos a empresas estatales. Los investigadores buscan establecer cómo se movieron los recursos y quiénes participaron en las operaciones.

Sin embargo, el hallazgo del dinero no significa que se haya demostrado que los fondos pertenecían directamente al exministro.

Su abogado, Gábor Papp, aclaró esta situación en declaraciones al portal de noticias Telex. “El dinero incautado no pertenecía a Seszták”, afirmó, y señaló que el proceso también involucra a otros sospechosos.

El exministro, por su parte, niega haber cometido delitos.

Magyar vincula el hallazgo con su campaña anticorrupción

El primer ministro Péter Magyar presentó el operativo como parte de su política para investigar posibles hechos de corrupción cometidos durante los 16 años de gobierno de Orbán.

Magyar, quien llegó al poder después de derrotar electoralmente a su antecesor en abril de este año, denominó “Operación Purgatorio” a su campaña contra las presuntas irregularidades de la anterior administración.

Tras conocerse el hallazgo, publicó un mensaje en Facebook en el que aseguró: “¡Esto marca oficialmente el fin de la mafia Fidesz-KDNP!”.

La declaración hace referencia a la alianza entre los partidos Fidesz y KDNP, que gobernó Hungría durante la gestión de Orbán. La frase refleja la posición política del actual mandatario frente a las investigaciones abiertas contra antiguos funcionarios, aunque las responsabilidades individuales todavía deben establecerse en los tribunales.

La recuperación de los casi 20 millones de dólares representa uno de los principales operativos de incautación de efectivo desde la creación de la NVVH, organismo establecido por el nuevo Gobierno para investigar el origen de los bienes y recuperar recursos presuntamente vinculados a delitos.

Mientras las autoridades continúan con las pesquisas, el caso de Seszták se suma a otras investigaciones que alcanzan a antiguos integrantes del gobierno de Orbán y que mantienen bajo presión política y judicial a la anterior administración.