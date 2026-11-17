El 17 de noviembre estuvo rodeado de rumores, videos alarmistas y cadenas de mensajes que advertían sobre un supuesto apagón mundial, un colapso de los cajeros automáticos y una interrupción masiva de las telecomunicaciones.

La preocupación se extendió rápidamente por las plataformas digitales, donde numerosos usuarios compartieron recomendaciones para prepararse ante una eventual emergencia: almacenar agua, comprar alimentos no perecederos, guardar combustible y tener dinero en efectivo.

Sin embargo, estas publicaciones mezclaron información real sobre prevención ciudadana con escenarios catastróficos que no tenían sustento comprobado.

¿De dónde nació el miedo al 17 de noviembre?

Una de las principales fuentes de confusión fue un simulacro programado en Estados Unidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

El ejercicio consiste en transmitir un mensaje de prueba, de aproximadamente un minuto, a través de estaciones de radio y televisión. La propia comunicación aclara que se trata únicamente de un ensayo y que no requiere ninguna acción por parte de la población.

Es decir, no se trata de un corte de electricidad, una desconexión de internet ni un ataque contra el sistema bancario.

Otro elemento que alimentó las especulaciones fueron las recomendaciones de distintos gobiernos sobre la preparación de kits de emergencia para afrontar posibles contingencias. Estas medidas incluyen almacenar agua y alimentos para varios días, pero forman parte de políticas preventivas y no anuncian una catástrofe inminente.

Las teorías también cobraron fuerza por un capítulo de una popular serie animada, en el que aparece una referencia ficticia a un apagón un 17 de noviembre.

Sin embargo, el episodio no establece que ese acontecimiento vaya a suceder en 2026 ni predice un apagón mundial. Su utilización en publicaciones virales contribuyó a alimentar una interpretación equivocada.

¿Entonces hubo un apagón mundial?

No hay evidencia de que se haya producido o estuviera programado un apagón mundial para este 17 de noviembre de 2026. Tampoco existen pruebas que respalden las versiones sobre un ciberataque internacional coordinado para dejar sin electricidad, internet o servicios bancarios a distintos países.